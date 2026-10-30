МРРБ: През 2027 година ще бъдат проектирани над 1000 километра пътища

Над 1000 километра пътища и 40 обекта, свързани с водната инфраструктура, ще бъдат проектирани през следващата година, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сред приоритетните проекти са околовръстните пътища на София и Пловдив, пътищата между Русе и Маказа и между София и Монтана през Петрохан, части от магистралите „Черно море“, „Рила“ и „Струма“, както и част от обходния път на Враца. За пътищата между Русе и Маказа и между София и Монтана ще се търси и концесионер.