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Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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заради повишения хром водата обявиха бедствено положение козлодуй
Снимка: илюстративна
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В Козлодуй въведоха бедствено положение, заради негодната вода за пиене. Причината е повишеното количество на хром. Здравните власти забраниха течащата вода да се използва за пиене и готвене, тъй като установената стойност на хрома е между 80 и 90 микрограма на литър, при допустими 50.

Росен Михайлов, областен управител на Враца: "В момента сме взели решение с осигуряването на 13 куба по кубик и половина, които ще бъдат разположени на съответните места в Козлодуй и ще бъдат снабдявани с питейна вода."

Маринела Николова, кмет на Община Козлодуй: "Проведохме разговор с АЕЦ "Козлодуй" и ДП РАО, от които ще получим още две цистерни от тях. Ние имаме налична една цистерна, т.е. общо три цистерни, които ще захранват тези 13 пункта."

#хром във водата #вода за питейни нужди #негодна вода за пиене #Хром #вода за пиене #козлодуй

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