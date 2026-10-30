Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй

В Козлодуй въведоха бедствено положение, заради негодната вода за пиене. Причината е повишеното количество на хром. Здравните власти забраниха течащата вода да се използва за пиене и готвене, тъй като установената стойност на хрома е между 80 и 90 микрограма на литър, при допустими 50.

Росен Михайлов, областен управител на Враца: "В момента сме взели решение с осигуряването на 13 куба по кубик и половина, които ще бъдат разположени на съответните места в Козлодуй и ще бъдат снабдявани с питейна вода."