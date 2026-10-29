Заради замърсяване с хром: Забраниха да се пие водата в Козлодуй

В Козлодуй здравните власти забраниха водата за пиене, както и къпането на деца с течаща вода. Причината е завишеното количество на хром. Как се справят в детските заведения, разказва Мирослава Георгиева.

От няколко дни водата в Козлодуй е негодна за пиене, заради завишеното количество на хром. Здравните власти обаче забраниха и къпането на малки деца с водата от чешмите, затова в тази детска градина водата е само за санитарни нужди.

Анелия Тодорова, директор на ДГ "Радост", Козлодуй: "Днес РЗИ бяха тук, дали са пълни указания как да работим. Децата не използват чешмяната вода. Получаваме вода всеки ден за готвене от община Козлодуй, а за пиене от родителите."

Между 80 и 90 микрограма на литър е установената стойност на хрома в питейната вода, при допустими 50.

д-р Бисер Тодоров, педиатър: "Колкото и да варите водата, вие хрома от него не може да отстраните. Може да си миете ръцете с такава вода, няма да се отровите. Така, че особено внимание с водата, която се използва при малките деца."

Няма паника сред населението или презапасяване с вода от магазините.

Ванеса Емилова, жител на Козлодуй: "Надявам се наистина скоро да можем да използваме и водата от чешмата, като цяло най-вече за битови нужди - за готвене и къпане. Иначе за пиене така или иначе в повечето случаи си купуваме минерална вода." Мариела Балиева, жител на Козлодуй: "Не се знае от кога е така, до скоро ползвахме вода от чешмата."

Причината е продължителното засушаване, което довело до пресъхването на водоизточници, захранващи Козлодуй и селата Гложене и Хърлец.

Ангел Престойски, управител на ВиК - Враца: "Козлодуй е изправен пред това дали изобщо да има вода или да няма вода. Затова заедно с РЗИ взехме решение, по-добре да имат някаква вода за битови нужди. Трябва да успокоя хората, щото се чуха всякакви неща, едва ли не, че е радиоактивна, че е едва ли не от атомната. Трябва да кажем на хората, че нашите водоизточници са на километри от атомната централа."

А докато водата е негодна за пиене в Козлодуй ще плащат с 15% по-ниска цена.