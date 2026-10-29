Онколози от Нидерландия ще лекуват български онкоболни деца

Онколози от най-големия център за деца в Европа ще лекуват пациенти от ИСУЛ, след като българската и нидерланската болница подписаха меморандум за сътрудничество. Специалисти от Утрехт ше обучават безплатно български онколози. А детската онкохематология ще изпраща в Нидерландия пациенти, които не могат да се лекуват в България.

Смъртността от онкологични заболявания при деца в Югоизточна Европа е с 50% по-висока в сравнение със Западна, твърдят лекарите от най-големия център за лечение на деца в Европа.

проф. Роб Пиърс, директор на звеното за международно сътрудничество на болница Princess Máxima: "Един от проблемите е, че грижите за деца с рак в България са много разпръснати. Налага се родителите да пътуват на различни места за химио- и лъчетерапия. Налага се родителите да търсят възможности за чужбина. А това не е добре — пациентите не получават най-добрата грижа, а здравната система губи пари."

В Нидерландия децата с рак се лекуват на едно място. Най-големият център в Европа ще споделя опит с българските специалисти в ИСУЛ.

проф. Боряна Аврамова, началник на Клиника по детска онкохематология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ": "Всеки по-сложен случай, по-тежък, да се обсъжда с тях, да препоръчват лечение, да помагат за диагностиката. Тъй като някои неща от диагностиката не се правят в България. Надявам се все пак някога да се построи детската болница, за да се съберем всички на едно място. И да могат да получават нашите пациенти адекватни, бързи грижи."

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Знаете, че съм дала заявка до края на мандата да бъде изградена националната детска болница. Върви работата, когато сме готови, всички ще разберете."

снимки: БТА

Нидерландският център ще осигури стипендии за специализация на български лекари. Някои изследвания там ще са по-евтини за българските пациенти.