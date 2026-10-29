Разлика между броя на гласовете и машинните протоколи в няколко области

Несъответствия в броя на отчетените от машините гласове и броя на гласоподавателите бяха установени в няколко секции в четири области на страната. Районните избирателни комисии са установили несъответствията още при приемането на изборните книжа и са сигнализирали ЦИК. За тези секции има взети решения да бъде прието отчетеното от машината, тъй като, за разлика от предишни избори, при неправилно отпечатване на разписката избирателят няма право да гласува втори път.

На първия тур на президентските избори машините в 14 секции в четири области – Велико Търново, Габрово, Хасково и Видин, са отчели по-малко гласове в паметта, отколкото са подписите на гласувалите избиратели. Така на практика, на фона на ниската избирателна активност и малката разлика между първите двама кандидати, тези гласове остават изгубени. Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ са сигнализирани за проблема. Според районните избирателни комисии в областите, в които са установени липсващите гласове, става въпрос за софтуерен проблем с машините или за по-ранно издърпване на контролната разписка, преди машината да е дала сигнал. Не е ясно обаче как ще бъде гарантирано отчитането на всички гласове на балотажа в неделя.

На вота в неделя най-много изгубени гласове има в област Хасково. Липсват 9 гласа от 7 секции. Според РИК е възможно проблемът да е възникнал, защото тези избиратели са извадили контролната разписка преди сигнала на машината.

Ина Вескова, председател на РИК – Хасково: „Приехме вота, който е в машината. Такива са указанията на ЦИК. За синдром на изгубения глас не можем да говорим категорично. Знаем, че е машина, случва се, но тези гласове не могат да повлияят на изборните резултати.“

В две от секциите във Видин гласовете от машината също не съответстват на броя на гласувалите хора.

Десислава Дикова-Кайцанова, председател на РИК – Видин: „Нямаме обяснение за това разминаване. Във втората секционна избирателна комисия ни казаха, че е прекъснало за момент електрозахранването, тъй като гласоподавателят се е спънал в кабел. Но дали от това е възникнало неотчитането на този един глас, ние не знаем, не сме техници.“

В област Габрово при отчитането на една от машините има липсващ глас. Във Велико Търново липсва по един глас от три секции. Районните избирателни комисии се съобразяват с методологията за отчет.

Христо Денев, председател на РИК – Велико Търново: „На тези избори дадохме изрични указания, както пише и в методическите указания, че един избирател може да гласува само веднъж на машина и ако разписката е нечетлива, намачкана, срязана, той не трябва да гласува отново. И отчитаме, че точно заради това се е получило в някои от машините един глас да бъде отчетен.“

От районните комисии напомнят, че броят на неотчетените гласове е много малък на фона на действителния вот.