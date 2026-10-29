Разследващите установяват откога е действала тайната фабрика за цигари в Карнобат

ДАНС, ГДБОП и "Гранична полиция" разбиха тайна фабрика за нелегално производство на цигари в Карнобат. В нея са се изготвяли реплики на тютюневи изделия на световно известни марки.

Към момента е задържан един мъж, издирват се и още заподозрени.

Нелегалната фабрика се намира в промишлената зона в Карнобат. При акцията на разследващите са открити общо 12 тона тютюн, както и всякакви консумативи за направата на цигари. Тук има и модерни машини, които затварят целия цикъл на производство. Интересно е, че има и три спални помещения, които са били обитавани от работниците в нелегалната фабрика.

Нелегалното производство е разкрито след сигнал до службите, че бивш склад за гуми в Карнобат е превърнат в модерна фабрика за цигари.

комисар Павел Колева, началник на отдел ГДБОП в Бургас: "При влизането в нея беше намерено около 12 тона тютюн, оборудването, което е разположено в три халета и заготовки за производство на цигари от различни търговски марки." старши комисар Лъчезар Момчев, директор на "Гранична полиция" – Бургас: "Най-вероятно тези изделия са предназначени за Западна и Централна Европа."

Разследващите все още установяват от кога е действала фабриката. Мащабното оборудване обаче им дава основания да предполагат, че производството е продължавало дълго време.

Това е само една от машините във високотехнологичната фабрика. Тя е за обработка на тютюн. Тук се е режел и овлажнявал.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: "Действително пълната технология - от сушенето на тютюна до неговото накълцване, пълнене в съответните заготовки. Има всякакъв вид заготовки. Като започнем от хартия, от листи, които може би, в зависимост от съответните експертизи, ще установят дали това не са хартия за производство и на бандероли."

Освен производствените халета, във фабриката са обособени и помещения за живеене – спални, бани, кухня и дори фитнес. Предполага се, че работниците са пребивавали там на смени, така че производството да не спира, а движението на хора около сградата да не буди подозрения.

снимки: Давид Сукнаров, БНТ

комисар Павел Колева, началник на отдел ГДБОП в Бургас: "Към момента едно лице на 58 години от град Карнобат има задържано. Установяват се лицата, които са работили тук и които имат отношение към самия производствен процес, както и към разпространението на акцизни стоки."

Предполага се, че работниците са чужденци. Тепърва ще се установява и дали задържаният мъж, който е собственик на помещенията е и организатор на престъпната дейност.