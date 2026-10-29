Тридневен траур: Испания скърби за жертвите на жп катастрофата край Толедо

Заседнал в тунел влак в испанската провинция Толедо предизвика паника, но не и пострадали. Инцидентът става 24 часа след тежкия челен сблъсък на два влака в същата провинция, при който загинаха най-малко 69 души. Премиерът Педро Санчес обеща да изясни и последния детайл от железопътната катастрофа.

Испания почете с минута мълчание паметта на жертвите от катастрофата край Толедо. Премиерът посети мястото на тежкия инцидент.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Цялата държавна администрация – всички институции, от най-малкия местен съвет до испанското правителство – работят денем и нощем не само за да окажат подкрепа на семействата на жертвите, но и, разбира се, за да стигнат до последния детайл от тази трагедия и, естествено, за да засилят мерките за сигурност, така че това никога повече да не се случва."

От 110 пострадали 60 са вече изписани от болницата. Жертвите са в процес на откриване и идентификация.

Педро Пабло Гаридо, говорител на Гражданската гвардия: "Екипи с кучета в момента работят, претърсват пътищата, за да видят дали има биологични останки, което е наш приоритет в момента."

Испанци настояват за политическа отговорност и обвиняват властите за сериозни пропуски.

Маркос Ибанес: "Хората обвиняват най-вече министъра на транспорта и мисля, че са прави, защото някой в политиката трябва да поеме отговорност. Но със сигурност е вярно, че железопътните линии в Испания не са били проверявани от 25-30 години."

снимки: БТА, БГНЕС

Във фаталните влакове и имало 42-ма чужденци от 7 националности.