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Човешка грешка вероятно е причината за тежката влакова катастрофа в Испания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Броят на жертвите вече е 68, ранените са 107, като 18 от тях са в критично състояние

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Испания е обявен тридневен траур след тежката влакова катастрофа в района на Толедо. Броят на жертвите вече е 68. Ранените са 107, като 18 от тях са в критично състояние.

Паметта на загиналите беше почетена с минута мълчание в редица градове, сред които Мадрид и Севиля. Причините за тежкия инцидент все още се изясняват. Но първоначалните данни от разследването сочат за човешка грешка.

По думите на премиера Педро Санчес, който посети мястото на катастрофата, ако се установи небрежност, тя ще бъде сурово наказана. Според транспортния министър до удара се е стигнало заради "необяснимо" решение от контролния център, след като по-рано - заради компютърен срив влаковете са били задържани. Това е вторият тежък жп инцидент за тази година в страната. През януари, в същия район, след удар между две композиции загинаха 46 души.

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