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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин Владимиров

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Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин Владимиров, обвинен за инцидента с журналиста Соня Колтуклиева.

Преди дни Софийският военен съд го освободи от ареста и не определи мярка за неотклонение. В мотивите си съдът счете няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда.

Журналистката беше блъсната от гарда, охраняващ председателя на парламента при опит да ѝ зададе въпрос, след като отваря вече затворената врата на колата на Михаела Доцова. Заради инцидента началникът на НСО ген. Емил Тонев депозира оставката си, след като президентът я поиска.

#Военно-апелативния съд #гарда на НСО #Соня Колтуклиева #Мартин Владимиров

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