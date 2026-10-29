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ЕС и Канада задълбочават сътрудничеството помежду си на фона на напрежението със САЩ

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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канада задълбочават сътрудничеството помежду фона напрежението сащ
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ЕС и Канада ще задълбочат сътрудничеството си в редица области като изкуствения интелект, климата, енергетиката и сигурността, а Брюксел проучва възможността Канада да стане първият асоцииран член на блока. В Монреал днес и утре се провежда среща на върха между ЕС и Канада.

Идеята на Урсула фон дер Лайен Канада да стане асоцииран член на ЕС срещна съпротива сред някои европейски държави, начело с Германия. Мотивите са, че зад формулировката липсва юридическо основание . По-тесните връзки с Европа са част от стратегията на министър-председателя на Канада Марк Карни за намаляване на икономическата зависимост от САЩ, както и на зависимостта ѝ в сферата на сигурността – тенденция, засилена след като президентът Доналд Тръмп наложи мита върху канадски стоки.

Снимки:БТА

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: “Разбира се, Канада не може да стане пълноправен член на Европейския съюз поради географски причини. Но и двете страни искаме да издигнем отношенията си до възможно най-високото ниво. Именно затова обсъждаме идеята Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Идеята ни е проста. Не става въпрос за присъединяване, а за асоцииране без присъединяване. Можем да изградим партньорство, което се доближава до членството повече от всичко, което сме правили досега.“

#първи асоцииран член #отношения ЕС-Канада #Урсула фон дер Лайен

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