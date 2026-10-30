БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ограничават движението по АМ "Хемус" заради ремонти

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И този уикенд ограничават движението на магистрала "Хемус" заради ремонти на тунел "Топли дол".

Ограничението ще бъде в три дни, в 3 часови пояса. Съответно, днес между 15.00 и 21.00 часа в посока от София към Варна. В неделя в обратната посока от София към Варна, но между 14.00 и 21.00 часа за тежкотоварните камиони над 12 тона.

В понеделник на 2 и на 9 ноември между 7.00 и 9.00 часа ще бъде ограничено движението и в двете посоки.

Промяната в организацията на движението ще важи от изхода на София по магистрала "Хемус" до 47-я километър или до пътен възел "Ботевград".

Алтернативен маршрут, особено за пътуващите камиони към Северна България, е проходът "Петрохан".

Не се препоръчват да използват маршрута през Искърското дефиле, тъй като там се извършва обрушване и укрепване на скали и движението се извършва само в една посока.

#ремонт на магистралата # АМ "Хемус" #тунел "Топли дол"

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
1
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
4
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
6
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Регионални

Над 1 тон месо и 320 литра алкохол иззеха при акция в Шуменско
Над 1 тон месо и 320 литра алкохол иззеха при акция в Шуменско
Задържала близо 47,5 килограма канабис в гърменското село Осиково Задържала близо 47,5 килограма канабис в гърменското село Осиково
Чете се за: 00:47 мин.
Делото за убийството на жена в Първомай ще протече по съкратената процедура Делото за убийството на жена в Първомай ще протече по съкратената процедура
Чете се за: 02:35 мин.
Повдигнаха обвинение на собственика на склада в Карнобат, превърнат в нелегалната фабрика за цигари Повдигнаха обвинение на собственика на склада в Карнобат, превърнат в нелегалната фабрика за цигари
Чете се за: 01:47 мин.
Автономен 3D принтиран дрон представиха на форум по сигурността в Бургас Автономен 3D принтиран дрон представиха на форум по сигурността в Бургас
Чете се за: 02:00 мин.
Спокойна е обстановката в София след валежите през нощта Спокойна е обстановката в София след валежите през нощта
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Автономен 3D принтиран дрон представиха на форум по сигурността в Бургас Автономен 3D принтиран дрон представиха на форум по сигурността в Бургас
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Грайфер, не по-малък от 4 мм - МВР проверява подготовката на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Убиха "Новая газета" - вестникът, в който работи Анна...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Най-голямата криптоборса в света съобщи за рекордна кражба от над 6...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ