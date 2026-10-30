Ограничават движението по АМ "Хемус" заради ремонти

И този уикенд ограничават движението на магистрала "Хемус" заради ремонти на тунел "Топли дол".

Ограничението ще бъде в три дни, в 3 часови пояса. Съответно, днес между 15.00 и 21.00 часа в посока от София към Варна. В неделя в обратната посока от София към Варна, но между 14.00 и 21.00 часа за тежкотоварните камиони над 12 тона.

В понеделник на 2 и на 9 ноември между 7.00 и 9.00 часа ще бъде ограничено движението и в двете посоки.

Промяната в организацията на движението ще важи от изхода на София по магистрала "Хемус" до 47-я километър или до пътен възел "Ботевград".

Алтернативен маршрут, особено за пътуващите камиони към Северна България, е проходът "Петрохан".

Не се препоръчват да използват маршрута през Искърското дефиле, тъй като там се извършва обрушване и укрепване на скали и движението се извършва само в една посока.