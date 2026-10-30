Автономен 3D принтиран дрон представиха на форум по сигурността в Бургас

На фона на зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби и нарастващото напрежение в Черно море, сигурността в региона беше основна тема на международен форум в Бургас.

Представители на европейски и национални институции, бизнеса и научните среди обсъдиха предизвикателствата пред черноморските държави и възможностите за съвместни решения.

Сред основните теми бяха защитата на морските ресурси, развитието на крайбрежните региони и внедряването на иновации.

В специална експо зона бяха представени и технологични разработки, които могат да допринесат за сигурността в Черно море.

Димитър Николов, кмет на Бургас: „Като кмет на черноморски град се чувствам в сигурност, защото България е част от ЕС, част от НАТО и не виждам причина, която да ни застрашава в момента. Да, разбира се, тези дни и месеци има известно неудобство. Всички говорят за несигурността в Черно море, но днешният форум е точно за обратното. Надявам се скоро да свърши тази тревожна ситуация и да отправим поглед отново към развитието, към бъдещето, новите транспортни коридори, новите технологии, които ще стъпят на морския бряг."