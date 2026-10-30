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Една добра история с мечка: Паркът в Белица посрещна 22-годишния мечок Явор

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Една добра история с мечка. 22-годишният мечок Явор вече е в Парка за мечки край Белица, след като повече от 14 години живее в бетонно заграждение в зоопарка в Ловеч.

Преместването му е следствие на договорка между Община Благоевград и Фондация "Четири лапи".

Никола Попкостадинов, ръководител на Парк за мечки в Белица: "Всичко мина както трябва и мечката е в карантинния си сектор. Това е стандартно изискване - когато получаваме ново животно, то да прекара един месец под карантина, като по-специфичното е, че ще прекара и 48 часа поне и до оценка на нашия екип и на нашия ветеринарен лекар според климатизацията му и как приема заграждението си, и тогава ще го освободим отвън."

Мечките са изключително любипитни, така че се очаква Явор да подуши всичко в новото си заграждение, да рови, да се качва дори по дърветата.

Никола Попкостадинов, ръководител на Парк за мечки в Белица:

- Какво означава за едно такова голямо животно да живее с години наред, примерно 15-20 години в бетонови заграждения?

Според мен това е голямо мъчение и се радвам, че успяхме да постигнем това съгласие и да го изведем от тази среда, защото всяко едно животно заслужава по-добри условия. И най-вече дивите животни трябва да бъдат сред дивото, а тези, които имат лоши условия на живот, трябва да се опитаме да направим нещо по-добро за тях."

От голямо значение за успешния изход за Явор е сътрудничеството от страна на Община Благоевград, обясниха от "Четири лапи"

Гергана Блажева, координатор програми в "Четири лапи": "Всъщност Явор и неговата история е един много положителен пример за това как, когато ние обединим усилия, може да постигнем общата ни цел, която е в полза на животните и всяко животно да живее в среда максимално близка до естествената му.

Водите ли преговори с други зоопаркове, за да могат да бъдат преместени други български мечки тук в парка край Белица?

Нашата цел и нашето желание е всички животни, мечки, лъвове и тигри, които се отглеждат в български зоопаркове, да живеят в среда, която е съобразена с нуждите на вида и те да нямат нужда от спасение. Но за това зависи и от собствениците на зоопарковете, които са всъщност общините, но и самите директори на зоопаркове да управляват отговорно към своята колекция и всъщност да не размножават животни, за които нямат наличния ресурс и капацитет."

В парка в Белица от началото на годината има и екзотични обитатели - аржентински мечки. Те вече са се адаптирали добре, прекарват доста време в заграждението си, а гледачите не очакват тази година те да заспят зимен сън. А дали Явор ще прекара зимата в бърлогата си, предстои да се види.

#ограждение #мечокът Явор #парк за мечки в Белица #карантина

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