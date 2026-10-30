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Забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини затрудняват имунизационната кампания

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Общество
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Противогрипните ваксини все още не са достигнали до всички общопрактикуващи лекари в страната, а закупуването им от аптеките също се оказва трудно. Част от доставките закъсняха, а процесът по разпределението продължава. Според председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров проблемът трябва да бъде решен с по-гъвкави правила, които да позволяват преразпределяне на неизползваните дози между лекарите.

Въпреки забавянето, част от ваксините вече са доставени, но ситуацията в страната остава неравномерна. Докато някои лични лекари са получили количества, други все още чакат.

Доц. д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари: „Те закъсняха и закъсняват. Една част, доколкото е известно, са вече тук и е започнал процесът по разпределяне. Но има места в България, където все още няма нищо доставено до колегите. Има други, където частично е доставено. Тоест някакъв процес тече, който кога ще приключи, не можем да кажем.“

От здравното министерство обясняват, че доставките продължават поетапно. Очаква се в страната да пристигнат и останалите количества по двете национални програми за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години.

Според Киров обаче е важно да се намери решение, което да позволи по-ефективното използване на наличните ваксини.

Лекарите от години настояват за възможност неизползваните дози от един кабинет да бъдат предоставяни на друг, където има по-голям интерес.

Доц. д-р Любомир Киров: „Когато на един колега му останат по някаква причина, вижда, че не може да употреби, да речем, от 100 му остават 20 ваксини, а на друг обаче не му достигат 20, 30 или 40, да може от единия да се дадат на другия. Това какво изисква? Дистрибуторът да мине с хладилната чанта и да ги занесе при другия колега.“

По думите му в момента подобно преразпределение е затруднено заради изискванията за съхранение на ваксините. Киров смята, че правилата трябва да бъдат променени, така че да не възпрепятстват процеса.

Друго предложение на общопрактикуващите лекари е, ако останат количества по националните програми, да може да се разширят възрастовите групи, които имат право на безплатна имунизация. Така неизползваните дози няма да се бракуват, а ще достигнат до повече хора.

Доц. д-р Любомир Киров: „Грехота е да се хвърлят ваксини. По програмата за възрастните над 65 години да може да се смъкне възрастта, колкото са решили – до 60, да речем. И, разбира се, ние целенасочено да ги приложим на тези хора. При детските, ако останат ваксини, тогава възрастта да се качи, да е над 7 години. Ето това също е решение.“

Според Киров най-добрият вариант е противогрипната ваксинация да започва още в началото на октомври, за да има достатъчно време за изграждане на имунна защита преди началото на грипния сезон.

Доц. д-р Любомир Киров: „Най-доброто е, това хиляди пъти сме казвали, да се поставят още от началото на октомври. Защото това е процес, което означава септември вече да бъдат към края, най-късно началото на октомври разпределени, тъй като вече и децата знаят, че трябват 30 дни, за да се изгради имунитетът. Така че да сме готови за сезона на грипа.“

Въпреки проблемите с доставките, лекарите призовават хората да не подценяват епидемичната обстановка и да потърсят навреме възможност за ваксинация. Според Киров следващите седмици са подходящ период за поставяне на противогрипна ваксина, преди очакваното увеличение на случаите през зимните месеци.

Вижте целия разговор във видеото.

#д-р Любомир Киров #назални ваксини #ваксини

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