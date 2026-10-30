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Партиите на арабското малцинство в Израел имат решаваща роля за формирането на парламентарно мнозинство

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Централната избирателна комисия на Израел обяви окончателните резултати от парламентарните избори.

Десният блок на премиера Бенямин Нетаняху печели 53 места - далеч от необходимото мнозинство за съставяне на правителство в 120-местния парламент. Партията на Нетаняху "Ликуд" остава най-голямата парламентарна сила с 27 депутати. Опозиционният блок, воден от Гади Айзенкот, печели 48 места. Партиите на арабското малцинство имат рекорден общ брой места - 19 - и потенциално решаваща роля при формирането на следващото парламентарно мнозинство.

Демонстранти пред дома на Айзенкот го призоваха снощи да сформира коалиция с арабските партии, за да отстрани Нетаняху от властта.

#арабски партии # Бенямин Нетаняху #парламентарно мнозинство #Израел #избори

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