Партиите на арабското малцинство в Израел имат решаваща роля за формирането на парламентарно мнозинство

Централната избирателна комисия на Израел обяви окончателните резултати от парламентарните избори.

Десният блок на премиера Бенямин Нетаняху печели 53 места - далеч от необходимото мнозинство за съставяне на правителство в 120-местния парламент. Партията на Нетаняху "Ликуд" остава най-голямата парламентарна сила с 27 депутати. Опозиционният блок, воден от Гади Айзенкот, печели 48 места. Партиите на арабското малцинство имат рекорден общ брой места - 19 - и потенциално решаваща роля при формирането на следващото парламентарно мнозинство.

Демонстранти пред дома на Айзенкот го призоваха снощи да сформира коалиция с арабските партии, за да отстрани Нетаняху от властта.