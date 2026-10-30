Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБНОВЕНО)

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България – Илияна Йотова и Андрей Гюров, се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия тази вечер. Водещ беше Поли Златарева.

Дебатът обхвана важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политиките, вижданията и ценностите на кандидатите.

Единственият дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ сблъска възгледи и послания. Противопоставянето започна от първия миг, от първия акорд.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Президентската институция е като пиано в хола, заобикалят го, но никой не свири на него. Президентът може да направи много. Президентът може да събере около една маса талантът на нацията."

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Президентската институция от много време насам, от началото на 2017 г. господин Гюров, е много добре акордирано пиано, което свири мелодии, които хората очакват."

Преди балотажа не потърсиха партийна подкрепа, а само тази на българските граждани.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Част от формациите, които подкрепят Гюров потърсиха официалната подкрепа на "ДПС - Ново начало" и на господин Пеевски и се чудя какво им обещахте господин Гюров?"

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни централи и от партийни лидери."

Атаките срещу кораби в Черно море и политиката на България нажежеха напрежението.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Предлагам среща за сигурността и мораториум върху бойни действия между всички 6 държави – България, Румъния, Турция, Грузия, Румъния, Украйна и Русия." Андрей Гюров, кандидат за президент: "Пожелание за мораториум всъщност не е отбранителна стратегия, мълчанието не е отбрана. Затова това, което трябваше да се направи, е първо да се назове опасността."

На тема война и мир – и как да се постигне примирие, тезите на опонентите:

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Както ЕС, така и Зеленски и САЩ няколко пъти призовават за спиране и замразяване на военните действия, за да може да се премине към следващите стъпки за мир и споразумение. Как това е против националния интерес на страната? Ако ние не се съгласяваме да има прекратяване на военните действия." Илияна Йотова, кандидат за президент: "Вашата теза е за временно прекратяване на военните действия – това, което една от страните няма как да се съгласи. И това е политика, която нарочно се прави в този вид, за да не се стигне до това примирие. Имаме нужда от истинско споразумение за мир. Няма как да изключите Русия в това отношение." Андрей Гюров, кандидат за президент: "Финландия предприе действия и се свърза с господин Путин, вие като сте за мир и искате да включите Русия, опитахте ли да говорите с него, обадихте ли му се по телефона и той вдигна ли?" Илияна Йотова, кандидат за президент: "Аз никога няма да се обадя на който и да е президент без съгласуване с останалите институции, без да попитам гражданите на България, без да знам, че зад мен стои един голям национален консенсус, но ако питате дали бих го направила, когато са изпълнени всички тези условия – да бих го направила."

И двамата са против изпращането на български военни в Украйна, но си размениха остри реплики за подписаното от Гюров споразумение с Украйна, както и за договора с "Боташ". За политиката на България спрямо Република Северна Македония – спорът беше кой е защитил максимално националния интерес назад във времето.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Ние няма да отстъпим и на сантиметър, защото Скопие настоява на протоколи." Андрей Гюров, кандидат за президент: "Имаме споразумение, което всички подкрепят."

Коментираха и правомощията на президента и "домовата книга", в резултат на която Йотова назначи Гюров за служебен премиер.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Защо е важно да има домовата книга, защото видяхме както примера с договора за "Боташ", че в определени ситуации се получава така, че един човек да може да има цялата власт в държавата."

Илияна Йотова, кандидат за президент: "Тази позорна домова книга трябва да бъде премахната, трябва да се огледат много внимателно текстовете – как занапред се формира служебния кабинет, така че президента наистина да има избор, когато трябва да поеме тази отговорност."

Андрей Гюров отхвърли упреците, че ако бъде избран ще има нова сглобка:

"Няма разговори между мен и партийни централи и партийни лидери."

На твърдения, че ако Йотова спечели, ще има концентрация на власт, тя отговори:

"Не смятам, че институциите трябва да воюват помежду си."

Йотова и Гюров спориха за предишния и бъдещия бюджет.

Илияна Йотова, кандидат за президент: "В удължителния бюджет, с който вие вашето правителство работи, ако не се лъжа, 7 месеца - вие много добре знаете, че накрая нямахте пари и за заплати и затова разговора ви с мен беше на една от срещите - предложението ви да вземете пари от ББР, за да можете да покриете разходите на държавата."

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Когато ние тръгнахме във фискалния резерв имаше 6,8 милиарда евро, които бяха там така че никога не е бил въпроса за плащане на заплати от къде трябва да дойдат парите. причината да извадим парите от ББР, което беше критикувано в последствие е , защото те бяха паркирани там, за да се използва банката като касичка за приближени фирми."

Двамата кандидати имаха право да си задават въпроси. Решиха да питат за атаките в отминалата кампания, свободата на медиите и процедурата по помилване. Отговориха на въпроса как искат да ги запомнят.

БНТ: Като президентът умиротворител или като президентът боец?

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Във всички случаи като президента умиротворител." Илияна Йотова, кандидат за президент: "Ще бъда боец, да. Както и до сега. Винаги за България."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Дебатът завърши с жест.

БНТ: Искате ли да си подадете ръка или искате просто да кажете довиждане от местата си?