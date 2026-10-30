Дъждовно време в петък, с максимални температури между 11° и 16°

В петък времето в страната ще се задържи предимно облачно, на места с валежи от дъжд. Ще бъде почти тихо, в Източна България със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 11° и 16°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 11°.

И по Черноморието ще бъде предимно облачно, на отделни места, главно по южното крайбрежие, със слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

И през почивните дни ще се задържи облачно. На много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1600 метра – от сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 9° и 14°.

През първите два дни от новата седмица ще е облачно с повсеместни, на много места значителни валежи. В Рило-Родопската област ще има и гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Температурите ще се понижават и във вторник по високите полета и в Предбалкана дъждът ще се примесва със сняг.