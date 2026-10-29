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Отбелязваме Деня на бесарабските българи

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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отбелязваме денят бесарабските българи
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С празничен концерт в украинското село Камчик беше отбелязан Денят на бесарабските българи. Организатор е генералното консулство в Одеска област. Заради несигурната обстановка в Одеса честването тази година е преместено за първи път откакто се отбелязва празника.

"Изключително съм развълнуван, защото виждайки почти пълната зала, аз се чувствам все едно трябва да взема поредният изпит пред вас. Днес отбелязваме 29 октомври, вашият празник, на вашите пра-прадеди, които са се преселили от България и са населили тези земи в Южна Украйна. За първи път в историята на генералното консулство го правим извън град Одеса", каза генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

На концерта присъстваха представители на големите обществени организации, учители и директори на българските неделни училища, които в областта са 45. Денят се чества от 29 октомври 1938 г. когато е открита и осветена църквата "Свето Преображение Господне" в Болград, построена с труда и средствата на българските преселници.

"България подкрепя Украйна в тази война и по пътя ѝ за европейска интеграция, аз искам да препотвърдя тази позиция и да ви заявя, че тя е постоянна и през изминалите 35 години на независима Украйна", каза още генералния консул.

В Бесарабския район влизат 16 села, 5 от които са населени предимно с етнически българи – Купоран (Ровное), Виноградовка, Яровое, Волное и Петростал. В общината живеят около 10 000 – 11 000 етнически българи, които съставляват около 60% от населението.

снимки: Генерално консулство на България в Одеса

#генерално консулство на България #одеса #бесарабски българи

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