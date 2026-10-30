Акция "Зима" започва на 1 ноември

Броени дни до началото на акция "Зима“. Тя ще започне на 1 ноември и ще продължи през целия месец. Целта на кампанията на МВР е да повиши пътната безопасност през студените месеци.



От „Пътна полиция“ ще предоставят днес повече информация за трите етапа на инициативата. От полицията напомнят, че от 15 ноември до 1 март 2027 година всички автомобили трябва да се движат със зимни гуми, или с такива, чиято дълбочина на протектора е най-малко 4 милиметра. И тази година във фокуса на кампанията ще бъде ззасиленията контрол върху движението на тротинетки и велосипеди, ще се следи и за нарушения по пешеходните пътеки,както от шофьорите, така и от пешеходците.