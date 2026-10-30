БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шофьор ще съди АПИ заради лошото състояние на републиканския път Провадия - Айтос

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

33-годишен мъж от Провадия ще заведе дело срещу Агенция “Пътна инфраструктура”, след като катастрофира на републиканския път Провадия - Айтос. Произшествието е станало в района на разклона за село Тутранканци. Пострадалият твърди, че причина за катастрофата е лошото състояние на пътната настилка, по която се извършват ремонтни дейности от месеци.

Божидар Кателиев пътувал от Дългопол към Провадия на връщане от работа, когато управляваният от него бус излязал от пътното платно. Инцидентът станал преди разклона за село Тутраканци.

Божидар Кателиев: "Предполагам, че ударих камък. Беше и кишаво, имаше и голяма мъгла и видимостта беше ограничена. Така се случи и се забих в канавката, която е отстрани."

Младият мъж твърди, че е карал с не повече от 55 километра в час.

Божидар Кателиев: "И самият път не позволява да се движиш с повече. Нямаше нито ограничения, някакви знаци, че пътят е в ремонт, че не може да се кара. За мен, този път трябва да бъде спрян, да не се движат коли, защото днес стана с мен, утре може да стане с деца, с ученици, училищен автобус."

След катастрофата Божидар Кателиев усетил болки в гръдния кош и в главата. Излязал от буса с помощта на друг шофьор на камион. На мястото на инцидента пристигнали екипи на Спешна помощ и на полицията.

Божидар Кателиев: "Взеха ми проби за алкохол и за наркотици, които излязоха отрицателни. И веднага ме закараха в Спешен център във Варна. Там ми бяха направени редица изследвания и вечерта ме пуснаха да се прибера за домашно лечение."

Мъжът е решен да търси правата си в съда.

Божидар Кателиев: "Не смятам да оставя нещата така, защото не съм първият случай, по тази отсечка, който е катастрофирал. Ще съдя АПИ."

Пътят от Провадия до селата Храброво и Комарево е в ремонт от месеци. От Агенция “Пътна инфраструктура” не отговориха на запитването ни дали в какъв срок ще приключат дейностите по участъка и какви мерки ще предприемат за подобряване на безопасността в района. А докато ремонтът завърши, хората се надяват да няма инциденти с фатален край.

Божидар Кателиев: "Благодарение на Господ аз съм добре, на крака съм в момента. Но утре може да е друг човек, може да е дете."

В ефира на БНТ регионалният министър Иван Шишков заяви, че ремонтът на пътя е възложен в края на миналата година без осигурено финансиране. И обеща рехабилитацията да приключи до края на тази година или до началото на следващата.

#Провадия - Айтос #ще съди АПИ #мъж #път

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
4
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
5
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
Взеха проби от морската вода след инцидента с контейнеровоза край Калиакра
6
Взеха проби от морската вода след инцидента с контейнеровоза край...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Общество

Хората с интелектуални затруднения - социализация и гласуване
Хората с интелектуални затруднения - социализация и гласуване
Мечокът Явор вече е в Парка за мечки – Белица Мечокът Явор вече е в Парка за мечки – Белица
Чете се за: 02:02 мин.
За 19-и път раздадоха нагладите за принос в науката "Питагор" (СНИМКИ) За 19-и път раздадоха нагладите за принос в науката "Питагор" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
Протест пред руското посолство в София след атаките срещу кораби в Черно море (СНИМКИ) Протест пред руското посолство в София след атаките срещу кораби в Черно море (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
Представят алманах с историята на пловдивските училища от Възраждането до днес Представят алманах с историята на пловдивските училища от Възраждането до днес
Чете се за: 00:47 мин.
След потъването на ударения кораб край Калиакра – има ли опасност от замърсяване в Черно море? След потъването на ударения кораб край Калиакра – има ли опасност от замърсяване в Черно море?
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Последен ден на предизборната кампания преди втория тур на президентските избори Последен ден на предизборната кампания преди втория тур на президентските избори
Чете се за: 01:07 мин.
Политика
Примирието в Олешки: Конвоят с помощи е готов да потегли Примирието в Олешки: Конвоят с помощи е готов да потегли
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Акция "Зима" започва на 1 ноември Акция "Зима" започва на 1 ноември
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дъждовно време в петък, с максимални температури между 11° и...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Партиите на арабското малцинство в Израел имат решаваща роля за...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Шофьор ще съди АПИ заради лошото състояние на републиканския път...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Най-голямата криптоборса в света съобщи за рекордна кражба от над 6...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ