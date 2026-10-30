Шофьор ще съди АПИ заради лошото състояние на републиканския път Провадия - Айтос

33-годишен мъж от Провадия ще заведе дело срещу Агенция “Пътна инфраструктура”, след като катастрофира на републиканския път Провадия - Айтос. Произшествието е станало в района на разклона за село Тутранканци. Пострадалият твърди, че причина за катастрофата е лошото състояние на пътната настилка, по която се извършват ремонтни дейности от месеци.

Божидар Кателиев пътувал от Дългопол към Провадия на връщане от работа, когато управляваният от него бус излязал от пътното платно. Инцидентът станал преди разклона за село Тутраканци.

Божидар Кателиев: "Предполагам, че ударих камък. Беше и кишаво, имаше и голяма мъгла и видимостта беше ограничена. Така се случи и се забих в канавката, която е отстрани."

Младият мъж твърди, че е карал с не повече от 55 километра в час.

Божидар Кателиев: "И самият път не позволява да се движиш с повече. Нямаше нито ограничения, някакви знаци, че пътят е в ремонт, че не може да се кара. За мен, този път трябва да бъде спрян, да не се движат коли, защото днес стана с мен, утре може да стане с деца, с ученици, училищен автобус."

След катастрофата Божидар Кателиев усетил болки в гръдния кош и в главата. Излязал от буса с помощта на друг шофьор на камион. На мястото на инцидента пристигнали екипи на Спешна помощ и на полицията.

Божидар Кателиев: "Взеха ми проби за алкохол и за наркотици, които излязоха отрицателни. И веднага ме закараха в Спешен център във Варна. Там ми бяха направени редица изследвания и вечерта ме пуснаха да се прибера за домашно лечение."

Мъжът е решен да търси правата си в съда.

Божидар Кателиев: "Не смятам да оставя нещата така, защото не съм първият случай, по тази отсечка, който е катастрофирал. Ще съдя АПИ."

Пътят от Провадия до селата Храброво и Комарево е в ремонт от месеци. От Агенция “Пътна инфраструктура” не отговориха на запитването ни дали в какъв срок ще приключат дейностите по участъка и какви мерки ще предприемат за подобряване на безопасността в района. А докато ремонтът завърши, хората се надяват да няма инциденти с фатален край.

Божидар Кателиев: "Благодарение на Господ аз съм добре, на крака съм в момента. Но утре може да е друг човек, може да е дете."

В ефира на БНТ регионалният министър Иван Шишков заяви, че ремонтът на пътя е възложен в края на миналата година без осигурено финансиране. И обеща рехабилитацията да приключи до края на тази година или до началото на следващата.