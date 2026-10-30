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Най-голямата криптоборса в света съобщи за рекордна кражба от над 6 млрд. долара

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Гигантът в сферата на криптовалутите "Бинанс" съобщи, че инцидент със сигурността на платформата е засегнал активи на стойност над 6 милиарда долара.

Най-голямата криптоборса в света заяви, че около половината от тези активи са били замразени със съдействието на други платформи и добави, че ще покрие всички останали загуби от над 3 милиарда евро.

Първоначалните данни сочат, че предполагаема хакерска атака срещу лаптоп на инженер на криптоборсата е позволила неразрешените тегления. Инцидентът е потенциално най-мащабната кражба на криптовалута, случвала се някога. Според американската компания за анализ на блокчейн данни и борба с криптопрестъпността "Ти Ар Ем Лабс" зад атаката стоят севернокорейски хакери.

#Бинанс #6 млрд. долара #криптоборса #криптовалути #кражба #новини в Метрото

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