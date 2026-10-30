Най-голямата криптоборса в света съобщи за рекордна кражба от над 6 млрд. долара

Гигантът в сферата на криптовалутите "Бинанс" съобщи, че инцидент със сигурността на платформата е засегнал активи на стойност над 6 милиарда долара.



Най-голямата криптоборса в света заяви, че около половината от тези активи са били замразени със съдействието на други платформи и добави, че ще покрие всички останали загуби от над 3 милиарда евро.

Първоначалните данни сочат, че предполагаема хакерска атака срещу лаптоп на инженер на криптоборсата е позволила неразрешените тегления. Инцидентът е потенциално най-мащабната кражба на криптовалута, случвала се някога. Според американската компания за анализ на блокчейн данни и борба с криптопрестъпността "Ти Ар Ем Лабс" зад атаката стоят севернокорейски хакери.