БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:15 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борса за криптовалути без да иска изпрати 44 млрд. долара под формата на биткойни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази

След това се извини за грешката

Борса за криптовалути без да иска изпрати 44 млрд. долара под формата на биткойни
Слушай новината

Южнокорейската борса за криптовалути "Битхъмб“ (Bithumb) обяви, че по случайност е разпратила биткойни на стойност над 40 млрд. долара на клиенти под формата на промоционални награди, предизвиквайки по този начин рязък спад на борсата, съобщава Ройтерс.

"Битхъмб“ се извинява за грешката, която се е случила в петък тази седмица, като посочва, че е възстановила 99,7 на сто от 620 000 биткойна на обща стойност от около 44 млрд. долара по настоящи цени.

Компанията е ограничила функциите за търговия и изтегляне на средства за 695 засегнати потребители в рамките на 35 минути след погрешното разпореждане в петък.

Борсата е планирала да разпредели награди под формата на парични средства в размер на 2000 южнокорейски вона (1,40 щатски долара) или повече на всеки потребител, като част от промоционално събитие, но вместо това потребителите получили поне по 2000 биткойна всеки, става известно от медийни публикации.

"Бихме искали да уточним, че този инцидент не е свързан с външни хакерски атаки или нарушения на сигурността и няма проблеми със сигурността на системата или управлението на активите на клиентите“, посочват от "Битхъмб“ в изявление.

От своя страна финансовите регулатори на Южна Корея, включително Комисията за финансови услуги, заявиха, че инцидентът "е разкрил уязвимостите и рисковете на виртуалните активи“.

След извънредно заседание, регулаторите посочват в изявление, че ще стартират проверка на място в "Битхъмб“ и други борси за криптовалути, ако бъдат открити нередности по време на прегледи на техните системи за вътрешен контрол, както и на притежанията и операциите с виртуални активи.

Цената на биткойн за кратко се понижи със 17 на сто до 81,1 млн. вона на "Битхъмб“ в петък вечерта, по данни на борсата.

На по-късен етап цената на биткойна се е възстановила до 104,5 млн. вона.

#борса за криптовалути #по погрешка #биткойни #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
1
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
2
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с издирвания Калушев, Агенцията за закрила на детето се самосезира
5
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
3
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
5
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Криптовалути

Криптосветът отбеляза нова победа - стейбълкойните във възход
Криптосветът отбеляза нова победа - стейбълкойните във възход
НС прие на второ четене Закона за пазарите на криптоактиви НС прие на второ четене Закона за пазарите на криптоактиви
Чете се за: 01:05 мин.
Криптопазарът под натиск: Спадове, хакерски атаки и несигурност Криптопазарът под натиск: Спадове, хакерски атаки и несигурност
Чете се за: 02:45 мин.
LIBRA – измама или провал: Как инвеститорите изгубиха милиони LIBRA – измама или провал: Как инвеститорите изгубиха милиони
Чете се за: 01:50 мин.
Биткойн в рискова зона: Погледите са в (RSI) Биткойн в рискова зона: Погледите са в (RSI)
Чете се за: 02:45 мин.
В очакване на FOMC: Kриптопазарите на червено В очакване на FOMC: Kриптопазарите на червено
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев ще бъдат разпитани Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев ще бъдат разпитани
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Нови удари срещу Украйна: Полските летища Любин и Жешов затвориха...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Монсеньор Румен Станев официално встъпи в длъжност като епископ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ