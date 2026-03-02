БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Катастрофа взе жертва на магистрала "Струма" (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради тежкия инцидент трафикът се пренасочва по главен път Е-79

Катастрофа взе жертва на магистрала "Струма" (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
Тежка катастрофа взе жертва на магистрала "Струма". Ударили са се тежкотоварен автомобил и лека кола.

Инцидентът е станал по обяд на магистралата в посока София, край отбивката за Бобошево.

При удара е загинала жена, пътувала в леката колата. Двамата водачи, които са пострадали, са закарани в дупнишка болница, а друг пътник е закаран в благоевградска болница.

снимки: Миглена Медарова, БНТ

Заради тежкия инцидент трафикът се пренасочва по главен път Е-79.

#катастрофа на АМ "Струма" #загинала жена

