Катастрофа взе жертва на магистрала "Струма" (СНИМКИ)

Тежка катастрофа взе жертва на магистрала "Струма". Ударили са се тежкотоварен автомобил и лека кола.

Инцидентът е станал по обяд на магистралата в посока София, край отбивката за Бобошево.

При удара е загинала жена, пътувала в леката колата. Двамата водачи, които са пострадали, са закарани в дупнишка болница, а друг пътник е закаран в благоевградска болница.

снимки: Миглена Медарова, БНТ

Заради тежкия инцидент трафикът се пренасочва по главен път Е-79.