Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

В навечерието на 3 март: Екипът на БНТ - Пловдив с акция по кръводаряване

Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съвместна акция по кръводаряване на екипа на БНТ - Пловдив и Центъра по трансфузионна хематология. Кампанията вече се превърна в традиция в навечерието на 3 март и цели все повече хора да припознаят доброволчеството в помощ на пациентите.

Точно в 8:30 часа сутринта на площад "Журналист" пред РТВЦ - Пловдив се разположи мобилния кабинет на звеното по транфузионна хематология. Пловдив осигурява кръв и кръвни продукти за лечебните заведения в пет области в Южна България.

д-р Янко Янков, директор на Районния център по трансфузионна хематология - Пловдив: "Искаме да отправим послание към хората, че трябва да се дарява кръв, защото нуждите са всекидневни и целогодишни, пациентите в болниците има нужда по всяко време."

Първият, който се включи в днешната акция, беше наш колега от Радио Пловдив.

Рад Юруков: "Не знаех предварително за акцията, сега докато бях на работа в Радио Пловдив чух за акцията и реших така на момента. Кръвният център... да правят по-често такива акции, защото смятам, че така е много по-достъпно за хората."

Преди дни спешна ситуация за нуждаещо се от кръв едногодишно дете с онкологично заболяване мобилизира пловдивчани. След призив на родителите само за половин ден откликнаха десетки.

д-р Янко Янков, директор на Районния център по трансфузионна хематология - Пловдив: "Ние имахме да реагираме, но огромни благодарности към хората, които се отзовават, когато има призив и благодарим на всички, които дариха кръв."

За всеки кръводарител се попълва въпросник за здравословното състояние, измерва се кръвното налягане и се прави кръвен тест. Кръводаряването е един от най-лесните начини здравите хора да участват в обществена кауза и да дадат безрезервна подкрепа към някой друг.

#3 март #акция по кръводаряване #Център по трансфузионна хематология #БНТ-Пловдив

