БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

10% от жените в репродуктивна възраст са с ендометриоза

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

През целия месец март в "Майчин дом" ще преглеждат безплатно за болестта

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Всяка десета жена в репродуктивна възраст е с ендометриоза. Половината от диагностицираните страдат от безплодие. Болестта е хронична и причинява депресия и безсъние. А поставянето на диагнозата е предизвикателство за много от лекарите.

Евгения Петкова не пропуска годишните профилактични прегледи. Така преди 10 години разбрала, че има ендометриоза.

Евгения Петкова: "Казаха,че тъканта от вътрешността на матката - ендометриумът започва да се разпространява по всички органи и може да стигне до всякакви органи- нито един орган не пощаден. В моя случай бяха само яйчниците. Даже го видяха на ехограф само единия яйчник. Аз нямах симптоми, но предполагам, че ако бях се забавила, със сигурност щях да имам в някакъв момент".

Проблемът е решен с безкръвна операция. Два месеца след нея Евгения забременва с второто си дете.

Евгения Петкова: "По принцип е добре след ендометриоза да се спре цикълът за известно време. И са два варианта или да бъдете на хормонална терапия, или да забременеете. Аз имах едно дете. Така че предпочетох да забременея".

Евгения е сред малкото жени у нас, при които ендометриозата е открита навреме.

д-р Дориан Босев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом": "Понякога за самата диагноза на ендометриоза има забавяне от порядъка на 10 понякога 12 години, за да се постави точната диагноза. Или пациентът смята, че да го боли е нормално или лекарят не мисли за това заболяване."

Болестта невинаги има симптоми.

д-р Дориан Босев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом": "Но най-често имаме болезнена менструация, болка при полов контакт, стерилитет, може да имаме и изразена тазова болка. Ако една жена не може да забременее. Това е един вид напомняне, че може да е и ендометриоза, защото между 30и 50% от жените с ендометриоза имат трудности при забременяване".

Профилактичният преглед е възможност за ранно откриване на болестта.

д-р Дориан Босев акушер-гинеколог , СБАЛАГ "Майчин дом": "Каквото и да открият много по-голям шанс е да го излекувате ако ходите и го откриете на време."

През целия месец март в "Майчин дом" ще преглеждат безплатно за ендметриоза.

#диагностициране #ендометриоза #Безплатни прегледи #"Майчин дом"

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Здраве

8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани по въздух до София и Пловдив
8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани по въздух до София и Пловдив
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
България изостава от масовото изследване на новородени за редки болести България изостава от масовото изследване на новородени за редки болести
Чете се за: 03:30 мин.
След донорска ситуация българин и двама румънци получиха шанс за нов живот След донорска ситуация българин и двама румънци получиха шанс за нов живот
Чете се за: 01:27 мин.
Разширяват списъка с безплатни лекарства за деца до 7 години - НЗОК вече покрива 11 медикамента Разширяват списъка с безплатни лекарства за деца до 7 години - НЗОК вече покрива 11 медикамента
Чете се за: 02:52 мин.
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
6232
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Депутатите спориха кой е виновен за поскъпването на тока и водата Депутатите спориха кой е виновен за поскъпването на тока и водата
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ