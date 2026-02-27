10% от жените в репродуктивна възраст са с ендометриоза

Всяка десета жена в репродуктивна възраст е с ендометриоза. Половината от диагностицираните страдат от безплодие. Болестта е хронична и причинява депресия и безсъние. А поставянето на диагнозата е предизвикателство за много от лекарите.

Евгения Петкова не пропуска годишните профилактични прегледи. Така преди 10 години разбрала, че има ендометриоза.

Евгения Петкова: "Казаха,че тъканта от вътрешността на матката - ендометриумът започва да се разпространява по всички органи и може да стигне до всякакви органи- нито един орган не пощаден. В моя случай бяха само яйчниците. Даже го видяха на ехограф само единия яйчник. Аз нямах симптоми, но предполагам, че ако бях се забавила, със сигурност щях да имам в някакъв момент".

Проблемът е решен с безкръвна операция. Два месеца след нея Евгения забременва с второто си дете.

Евгения Петкова: "По принцип е добре след ендометриоза да се спре цикълът за известно време. И са два варианта или да бъдете на хормонална терапия, или да забременеете. Аз имах едно дете. Така че предпочетох да забременея".

Евгения е сред малкото жени у нас, при които ендометриозата е открита навреме.

д-р Дориан Босев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом": "Понякога за самата диагноза на ендометриоза има забавяне от порядъка на 10 понякога 12 години, за да се постави точната диагноза. Или пациентът смята, че да го боли е нормално или лекарят не мисли за това заболяване."

Болестта невинаги има симптоми.

д-р Дориан Босев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом": "Но най-често имаме болезнена менструация, болка при полов контакт, стерилитет, може да имаме и изразена тазова болка. Ако една жена не може да забременее. Това е един вид напомняне, че може да е и ендометриоза, защото между 30и 50% от жените с ендометриоза имат трудности при забременяване".

Профилактичният преглед е възможност за ранно откриване на болестта.

д-р Дориан Босев акушер-гинеколог , СБАЛАГ "Майчин дом": "Каквото и да открият много по-голям шанс е да го излекувате ако ходите и го откриете на време."

През целия месец март в "Майчин дом" ще преглеждат безплатно за ендметриоза.