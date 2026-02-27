БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Неработещ хотел трябва да плати 3500 евро за януари

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Русенци също недоволстват от завишени сметки за ток. Фактурите на битовите абонати са почти двойни, а на бизнесът още по-високи. Стигна се дори до абсурдната ситуация - наработещ хотел да плати 3500 евро за ток за януари.

Пред касите на енергото в Русе хората са в шок от сметките си за ток. Пенсията на Валентин Николов е 370 евро, а за електроенергия трябва да плати 209. Няма обяснение откъде идва увеличението за януари, при условие, че използва едни и същи уреди у дома.

Валентин Николов: "Като платим и лекарства 100 евро, и то почти нищо не остава и добре, че е жената."

Тодор Колев: "Двойно е, не съм доволен. Аз съм пенсионер, 274 евро, къде по-напред?"

Бизнесът също се оплаква от получените фактури. Мая Русанова е затворила хотела си преди пет месеца заради ремонт. И въпреки че в сградата няма гости, сметката ѝ за ток е близо 3500 евро.

Мая Русанова - собственик на хотел: "На цените завишението е по-малко, но на консумацията е огромно. Сезирахме с няколко телефонни обаждания проверки, такива не бяха извършени от ЕРП. Пуснахме жалба. Обясниха ни, че проверките дистанционно се измерват и може да трае от месец до три. Въпросът е кой ще ни върне парите и кои са органите, които трябва да сезират това безобразие?"

Милен Иванов е собственик на заведение в Русе. Той също е пуснал жалба до енергото.

Милен Иванов - собственик на заведение: "От сметка 3000 лева, или 1555 евро през декември, да платиш 4000 евро на следващия месец, сега ще ме извинявате, но не е станало минус 100 градуса." Да се надяваме да има някакво развитие и не само за мен. Съгласете се с мен, че има много възрастни хора, които ще трябва да теглят бързи кредити или ще трябва да изберат дали да си купят храна, лекарства или да си платят тока, което е, меко казано, безумие."

От началото на годината в електроразпределителното дружество са постъпили близо 2000 жалби за завишени сметки, като при 100 от тях проверките вече са приключили. Само в два случая са установени нередности и сумите ще бъдат коригирани.

#хотел в ремнот #високи сметки за ток #Русе #сметки за ток

Последвайте ни

