Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни

Корпусът на потъналия риболовен кораб край Созопол няма пробойни. Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той отрече информацията, че корабът се е сблъскал с морска мина преди да потъне.

Плавателният съд е на 38 метра дълбочина и по него има оборудване и въжета, които не позволяват да се проникне във вътрешността му. Контраадмирал Михайлов заяви, че е научил за инцидента преди да получи информация от Морския спасителен и координационен център и веднага е разпоредил подготовка на фрегатата "Дръзки", която е била на котва в северния несебърски залив. Корабът е продължил търсенето и през нощта в района, където биха могли да са отнесени моряците. Военни водолази са направили оглед на потъналия кораб.