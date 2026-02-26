БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Това съобщи командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Корпусът на потъналия риболовен кораб край Созопол няма пробойни. Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той отрече информацията, че корабът се е сблъскал с морска мина преди да потъне.

Плавателният съд е на 38 метра дълбочина и по него има оборудване и въжета, които не позволяват да се проникне във вътрешността му. Контраадмирал Михайлов заяви, че е научил за инцидента преди да получи информация от Морския спасителен и координационен център и веднага е разпоредил подготовка на фрегатата "Дръзки", която е била на котва в северния несебърски залив. Корабът е продължил търсенето и през нощта в района, където биха могли да са отнесени моряците. Военни водолази са направили оглед на потъналия кораб.

контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: "Беше открито, че спасителният плот се намира на рубката на кораба. Той не се е отворил. Така че вероятността моряците да са някъде на спасителен плот в морето отпадна. Успяха водолазите да видят ходовата рубка, има счупени стъкла, оборудване, но не бяха открити тела на моряци. Температурата на морската вода в момента е около 6 градуса, човек с нормално облекло в такава вода може да оцелее максимум няколко минути."

#потъналия риболовен кораб #Община Созопол #Кирил Михайлов

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
1
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
4
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
5
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Регионални

Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Хванаха бракониер за незаконен риболов в езерото Вая край Бургас Хванаха бракониер за незаконен риболов в езерото Вая край Бургас
Чете се за: 02:00 мин.
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Чете се за: 03:20 мин.
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна България? Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна България?
Чете се за: 04:22 мин.
Жена загина при пожар в Първомай - близките се съмняват, че палежът е умишлен Жена загина при пожар в Първомай - близките се съмняват, че палежът е умишлен
Чете се за: 03:07 мин.
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ