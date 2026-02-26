Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни

Това съобщи командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов
Корпусът на потъналия риболовен кораб край Созопол няма пробойни. Това съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той отрече информацията, че корабът се е сблъскал с морска мина преди да потъне.
Плавателният съд е на 38 метра дълбочина и по него има оборудване и въжета, които не позволяват да се проникне във вътрешността му. Контраадмирал Михайлов заяви, че е научил за инцидента преди да получи информация от Морския спасителен и координационен център и веднага е разпоредил подготовка на фрегатата "Дръзки", която е била на котва в северния несебърски залив. Корабът е продължил търсенето и през нощта в района, където биха могли да са отнесени моряците. Военни водолази са направили оглед на потъналия кораб.
контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: "Беше открито, че спасителният плот се намира на рубката на кораба. Той не се е отворил. Така че вероятността моряците да са някъде на спасителен плот в морето отпадна. Успяха водолазите да видят ходовата рубка, има счупени стъкла, оборудване, но не бяха открити тела на моряци. Температурата на морската вода в момента е около 6 градуса, човек с нормално облекло в такава вода може да оцелее максимум няколко минути."