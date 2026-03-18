Вижте лидерските битки по места за изборите на 19 април

14 партии и 10 коалиции се регистрираха за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Над 6,6 млн. са избирателите по списък.

Къде ще са най-оспорваните лидерски битки на изборите?

В Благоевград един срещу друг застават двама бивши премиери - Росен Желязков от ГЕРБ-СДС и Николай Денков от ПП-ДБ. Водач на листата на "Прогресивна България" е бившият екоминистър от служебното правителство на Гълъб Донев Росица Карамфилова. Начело на листата на ДПС и на тези избори е Делян Пеевски, втори е Джевдет Чакъров, който на предишните избори беше водач на АПС в Бургас и Силистра. "Възраждане" отново залагат на Цвета Рангелова за първото място в листата им. Начело на листата на "БСП - Обединена левица" е Гергана Орманлиева, вместо Кирил Добрев през 2024 г. - един от изключените от листите от новия председател на БСП Крум Зарков.

В Бургас листата на "Прогресивна България" повежда лично лидерът Румен Радев. Срещу него се изправя новият лидер на "БСП - Обединена левица" Крум Зарков. ГЕРБ-СДС издигат бившия енергиен министър Жечо Станков, вместо кмета Димитър Николов, който беше водач на предишните избори. Водач на ПП-ДБ е Мирослав Иванов, вместо Явор Божанков, който изобщо не влезе в листите на коалицията. ДПС залагат на нов за града водач - бившия вътрешен министър Калин Стоянов. Начело на листата на "Възраждане" традиционно е Цончо Ганев.

Във Варна начело на листата на "Прогресивна България" е бившият министър на туризма Илин Димитров. Вместо Даниел Митов водач на ГЕРБ-СДС ще е бившият финансов министър Владислав Горанов. ПП-ДБ залагат на Павел Попов - зам.-кмета, който изпълняваше функциите на Благомир Коцев, докато той беше в ареста. Водач на ДПС отново е Йордан Цонев. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов традиционно е водач във Варна. Вместо извадения от листите Борислав Гуцанов, начело на "БСП - Обединена левица" е Десислав Тасков.

Юристката и университетски преподавател Янка Тянкова води листата на "Прогресивна България" във Велико Търново. ГЕРБ-СДС отново залагат на бившия здравен министър Костадин Ангелов. Начело на листата на ПП-ДБ е Йордан Терзийски. И тук водач на ДПС отново е Йордан Цонев. "Възраждане" отново залагат на Ангел Янчев. Водач на "БСП - Обединена левица" е Михаил Михалев.

Във Видин водач на листата на "Прогресивна България" е Цветомир Цветанов - началник на Военно окръжие - Видин. И на тези избори ГЕРБ-СДС залагат на Росица Кирова, ПП-ДБ - на Любен Иванов, ДПС - на Цветан Енчев, "Възраждане" - на Вера Александрова. Начело на "БСП - Обединена левица" този път е Боян Балев.

Във Враца "Прогресивна България" издигат бившия регионален министър Иван Шишков. Водач на ГЕРБ-СДС отново е Красен Кръстев, на ПП-ДБ - Деница Симеонова, на ДПС - Иво Цанев, на "Възраждане" - Ивайло Папов. Начело на листата на "БСП - Обединена левица" този път ще е Иван Иванов.

В Габрово начело на листата на "Прогресивна България" е общинският съветник от БСП Николай Косев. Водач на ГЕРБ-СДС традиционно е Томислав Дончев. ПП-ДБ отново залагат на Богомил Петков. Водач на ДПС на тези избори е Хамид Хамид. Начело на "Възраждане" е отново Даниел Петров, а "БСП - Обединена левица" издигат Николай Цонков.

В Добрич бившият областен председател на БСП в града Румен Мунтянов оглавява листата на "Прогресивна България". Начело на ГЕРБ-СДС отново е Деница Сачева, на ПП-ДБ - Свилен Трифонов, на ДПС - Ертен Анисова, на "Възраждане" - Константина Петрова. Вместо депутатката Мая Димитрова "БСП - Обединена левица" този път издигат Сияна Фудулова.

В бастиона на ДПС - Кърджали - "Прогресивна България" залагат на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. Водач на ГЕРБ-СДС е пак бившият председател на парламента Цвета Караянчева, а ПП-ДБ отново залагат на Сабахтин Гьокче. На тези избори председателят на ДПС Делян Пеевски повежда лично листата в Кърджали. "Възраждане" отново залагат на Георги Георгиев. "БСП - Обединена левица" издигат начело на листата си бившия областен управител Милко Багдасаров.

Бивш служебен министър - Явор Гечев - е водач на "Прогресивна България" в Кюстендил. Бившият вътрешен министър Христо Терзийски е отново начело на листата на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ залагат на Георги Стамов, ДПС - на Николай Златарски, "Възраждане" - на Димчо Димчев, а "БСП - Обединена левица" - на Иван Ибришимов.

В Ловеч листата на "Прогресивна България" води олимпийската медалистка по карате Ивет Горанова. Начело на ГЕРБ-СДС отново е бившият регионален министър Николай Нанков, на ПП-ДБ - пак Искрен Арабаджиев, на "Възраждане" - Ивелин Първанов. На тези избори ДПС избират за водач в Ловеч водача на листата на АПС на предишните избори в Плевен Марио Рангелов, който беше разследван за купуване на гласове. "БСП - Обединена левица" залагат на Николай Бериевски.

Юристът Димитър Петров е начело на "Прогресивна България" в Монтана. Традиционно тук водач на ГЕРБ-СДС е лидерът на СДС Румен Христов. ПП-ДБ този път издигат бившия министър Богдан Богданов. Начело на ДПС е отново Димитър Аврамов, а на "Възраждане" - Петър Петров. "БСП - Обединена левица" на тези избори издигат Пламен Младенов.

В Пазарджик листата на "Прогресивна България" повежда бившият служебен премиер и съпредседател на коалицията Гълъб Донев. Водач на ГЕРБ-СДС вместо Красен Кралев на тези избори е Стефан Мирев. ПП-ДБ отново издигат Ивайло Шотев, ДПС - Искра Михайлова, "Възраждане" - Стоян Таслаков, "БСП - Обединена левица" - Петя Цанкова.

В Перник водач на "Прогресивна България" е бившият евродепутат от БСП Петър Витанов. ГЕРБ-СДС отново залагат на Георг Георгиев, който беше външен министър в правителството "Желязков". На мястото на Кирил Петков ПП-ДБ този път издигат Кристина Петкова. Водач на ДПС отново е Георги Попов, а на "Възраждане" - Димо Дренчев. Вместо Велизар Шаламанов този път "БСП - Обединена левица" издигат Иво Ангелов.

Съветникът на президента Радев по образованието и иновациите Димитър Здравков води листата на "Прогресивна България" в Плевен. ГЕРБ-СДС залагат на тези избори на Валери Лачовски. Водач на ПП-ДБ отново е Богдан Богданов, на ДПС - Димитър Аврамов, на "Възраждане" - Ивелин Първанов. Начело на "БСП - Обединена левица" е Илиян Йончев.

В Пловдив-град листата на "Прогресивна България" повежда волейболният национал Владимир Николов. Срещу него от ГЕРБ-СДС се изправя лидерът Бойко Борисов. Водач на листата на ПП-ДБ е отново съпредседателят Асен Василев. ДПС залагат също на спортист - олимпийската шампионка Стефка Костадинова. Начело на листата на "Възраждане" отново е Ангел Георгиев. Татяна Дончева е водач за "БСП - Обединена левица".

В Пловдив-област водач на "Прогресивна България" е бившият командир на авиобаза "Граф Игнатиево" Иван Лалов. ГЕРБ-СДС традиционно залагат на бившия парламентарен председател Цвета Караянчева. Начело на ПП-ДБ е отново Йордан Иванов, на ДПС - Байрам Байрам, на "Възраждане" - Кръстьо Врачев. Вместо бившия земеделски министър Манол Генов начело на "БСП - Обединена левица" този път е Атанас Телчаров.

Ветеринарен лекар - Малимр Власов - е водач на "Прогресивна България" в Разград. Вместо Делян Добрев листата на ГЕРБ-СДС на тези избори води бившият образователен министър Красимир Вълчев. Начело на ПП-ДБ отново е Джипо Джипов. ДПС този път издигат Халил Летифов, а "Възраждане" - Веселин Вешев. На мястото на Драгомир Стойнев "БСП - Обединена левица" избра Николай Пенчев.

Бившият главен архитект Живка Бучуковска е начело на "Прогресивна България" в Русе. Водач на ГЕРБ-СДС този път е бившият финансов министър Теменужка Петкова. Вместо Мартин Димитров водач на ПП-ДБ ще е Надежда Йорданова. ДПС отново залагат на Атидже Алиева, а "Възраждане" - на Златан Златанов. "БСП - Обединена левица" издигат Деница Иванова.

В Силистра листата на "Прогресивна България" води политическият анализатор Слави Василев. ГЕРБ-СДС отново залагат на Милен Делийски, ПП-ДБ - на Богомил Петков. Водачът на ДПС този път е Неждет Джевдет, на "Възраждане" - Марин Николов, а на "БСП - Обединена левица" - Владимир Маринов.

Водачът на "Прогресивна България" в Сливен Весела Момчева-Таун е експерт в секторите ВЕИ и авиация. ГЕРБ-СДС отново залагат на бившия земеделски министър Десислава Танева, ПП-ДБ - на Татяна Султанова, ДПС - на Хюсеин Хафъзов, "Възраждане" - на Климент Шопов. Соня Келеведжиева е водачът на "БСП - Обединена левица".

В Смолян "Прогресивна България" залага на плувеца-рекордьор Петър Стойчев. Начело на ГЕРБ-СДС този път е Красимир Събев. Водач на ПП-ДБ отново е Михал Камбарев, на ДПС - Халил Летифов, на "Възраждане" - Ангел Георгиев. "БСП - Обединена левица" издигат на тези избори Севдалин Хъшинов.

В най-големия район - 23 МИР София - водач на листата на "Прогресивна България" е юристът Михаела Доцова. Този път вместо на председателя на парламента Рая Назарян ГЕРБ-СДС залагат на Томислав Дончев. Срещу тях ПП-ДБ изправят бившия премиер Николай Денков на мястото на Кирил Петков. Водач на ДПС е Емилия Кехайова, на "Възраждане" - отново зам.-председателят Цончо Ганев, а на "БСП - Обединена левица" - пак Габриел Вълков.

В 24 МИР София начело на листата на "Прогресивна България" е бившият директор на АДФИ Стефан Белчев. Вместо Йорданка Фандъкова ГЕРБ-СДС издигат за водач на тези избори бившия енергиен министър Делян Добрев. ПП-ДБ залагат на съпредседателя Ивайло Мирчев. Водач на ДПС отново е Рахим Юмерефенди, на "Възраждане" - отново Петър Петров, а начело на листата на "БСП - Обединена левица" е новият лидер Крум Зарков.

В 25 МИР София е традиционно лидерската битка - Румен Радев - на "Прогресивна България", Бойко Борисов - на ГЕРБ-СДС, Костадин Костадинов - на "Възраждане", Слави Трифонов - на ИТН, Радостин Василев - на МЕЧ и Ивелин Михайлов - на "Величие". Водач на листата на ПП-ДБ този път вместо Николай Денков е Бойко Рашков, на ДПС - Андрей Георгиев, а на "БСП - Обединена левица" Атанас Атанасов, вместо отпадналия от листите бивш лидер Атанас Зафиров.

В София-област водач на "Прогресивна България" е бившият началник на НСО Румен Миланов. Срещу него от ГЕРБ-СДС издигат и на тези избори бившия вътрешен министър Марин Маринов. Водач на ПП-ДБ пак е бившият правосъден министър Атанас Славов, а на ДПС - друг бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Начело на "Възраждане" отново е Ангел Славчев, а на "БСП - Обединена левица" - Владимир Георгиев.

Бивш служебен министър - Александър Пулев - е начело на листата на "Прогресивна България" и в Стара Загора. Бившият образователен министър Красимир Вълчев се връща като водач на ГЕРБ-СДС, вместо кмета Живко Тодоров на последните избори. Водач на ПП-ДБ е отново Радослав Рибарски, а на "Възраждане" - Искра Михайлова. ДПС издигат Иса Бесоолу, а "БСП - Обединена левица" - Иван Кръстев на мястото на Драгомир Стойнев.

В Търговище начело на "Прогресивна България" е предприемачът Илко Илиев. Водач на ГЕРБ-СДС отново е бившият финансов министър Теменужка Петкова, на ПП-ДБ - Илина Мутафчиева, на ДПС - Неждет Шабан. Листата на "Възраждане" този път ще води Емил Борисов, а на "БСП - Обединена левица" - Гергана Алексова.

В Хасково "Прогресивна България" издигат другия съпредседател на коалицията и бивш военен министър Димитър Стоянов. ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ изправят в битка отново Делян Добрев и Асен Василев. Водач на ДПС на мястото на Делян Пеевски този път е Мехмед Атаман. Начело на "Възраждане" отново е Георги Георгиев. Водачът на "БСП - Обединена левица" е Ленко Петканин.

Личният лекар Явор Плашилски води листата на "Прогресивна България" в Шумен. ГЕРБ-СДС този път издигат бившия вътрешен министър Даниел Митов, а ПП-ДБ - Айлин Пехливанова. Водач на ДПС е Нида Ахмедов, на "Възраждане" - отново Веселин Вешев. Начело на листата на "БСП - Обединена левица" е Валери Жабльнов на мястото на извадения от листите Борислав Гуцанов.

Артистът Енчо Керязов е водач на "Прогресивна България" в Ямбол. ГЕРБ-СДС отново издигат Димитър Иванов, ПП-ДБ - Мирослав Иванов, ДПС - Сейфи Мехмедали, "Възраждане" - Никола Димитров, а "БСП - Обединена левица" - Красимир Йорданов.