Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посети местността Баба Алино край Варна, където започна премахването на незаконно изградената ограда в горска територия. Той обясни, че започва цялостно премахване на оградата в местността Баба Алино.

Абровски обясни, че премахването започва на основание законови разпоредби и констатирани нарушения в горски фонд.

„В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно чл. 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона, снощи като минах да проверя неофициално към 20.30 ч. - винили, всички - плътно стояха. Тази сутрин със изненада установих, че тъй като се притеснили, че най-накрая някой ще дойде, са махнали виниловете от лицевата част, която е по улицата.“

Абровски подчерта, че премахването е избирателно и недостатъчно.

„Ние направихме обиколка на имотите и видяхме, че те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винилът не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил.“

По думите на министъра оградата включва повече от едно съоръжение.

„Съгласно принудителната административна мярка, която е издадена от Регионална дирекция по горите, ограждението се състои от метална конструкция и рекламни пана, започващи от земната повърхност с височина 2,30 метра и дължина 940 метра Това означава, че и винилът и металната конструкция са част от ограждението. Когато някой махне само винила и остави тази конструкция, след две седмици може съвсем спокойно да го сложи отново.“

По думите му целта е пълно премахване на съоръжението. По думите му според тълкуването на Регионалната дирекция по горите оградата представлява едно цяло съоръжение и затова ще бъде премахната изцяло с цел спазване на закона, като той допълни, че така кметът на Варна също ще може да се увери в ситуацията и да изпълни своите законови ангажименти.

Абровски коментира и собствеността на имотите:

„Оградени са девет имота. От тези девет имота, четири се водят в държавна собственост. Как в кадастъра са прехвърлени, кой ги е продал, кога ги е продал, как ги е продал, в РДГ и в Горско стопанство - Варна информация няма.“

Министърът обясни и кой има правомощия да премахва различните части от обекта.

„В момента Регионална дирекция по горите е единственият държавен орган, който има право да извърши премахване в целия този район, а именно ограждението.“

Министърът посочи, че оградата е била констатирана още през февруари и от тогава са съставяни актове, като по думите му извършителите са разчитали, че няма да последват реални последствия. Той допълни, че държавата ще търси и финансова отговорност чрез съдебни искове за разходите по премахването.

Вижте повече в прякото включване на Нивелина Няголова.