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Премахнаха оградата около спорния строеж в местността Баба Алино

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Премахнаха оградата около спорния строеж в местността Баба Алино
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Оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите. Това установи проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си.

Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед.

След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.

По-рано днес на място се очакваше да пристигнат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев. Предвиждаше се, ако оградата не бъде премахната доброволно, Регионалната дирекция по горите да пристъпи към принудителното ѝ отстраняване.

Вижте повече в прякото включване на Нивелина Няголова.

#организацията КУБ #незаконният град край Варна #ограда

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