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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Незаконният град край Варна: Днес трябваше да бъде премахната оградата на селището

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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незаконният град варна обвинения сегашна предишна власт
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Днес изтече срокът, в който украинската строителна компания КУБ трябваше да премахне оградата около незаконния град до Варна. Заповедта за събарянето ѝ е издадена от Регионалната инспекция по горите във Варна.

Оградата все още не е премахната, но срокът изтича в полунощ и има още няколко часа. Важно е да уточним, че това не е ограда, която огражда вече построения комплекс. Това са строителни ограждения, зад които се строи друг комплекс, отново на украинската корпорация КУБ. Или поне така подсказват надписите по оградата.

Тя започва от входа на комплекса и продължава почти по цялата му дължина. Самата ограда не е масивна, а представлява метална рамка, върху която има опънато винилово покритие.

Какви са мотивите на Регионалната инспекция по горите да издаде заповед за премахването на строителните ограждения?

Тодор Гичев, директор на Регионална инспекция по горите: „Доскоро водехме едни нормални разговори, в добрия тон да бъде премахната тази ограда, защото по Закона за горите, макар и частни горски територии не могат да бъдат ограждани и не може да се спира движението на животни и хора. Първият срок изтече и сега сме връчили Предварителна административна мярка.”

Ако оградата не бъде премахната до полунощ, ще бъде съборена утре от Регионалната инспекция по горите. По този повод в Баба Алино пристигат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Агенцията по горите инж. Стоян Тошев.

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