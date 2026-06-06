БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Аферата "Баба Алино": Краен срок за премахване на оградата на незаконния град

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази

Аферата "Баба Алино": Краен срок за премахване на оградата на незаконния град
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУБ за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудително ѝ събаряне.

По данни на Регионалната дирекция по горите във Варна имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстят такива действия и във ВиК.

Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.

#„Баба Алино“ #Корпорация КУБ #прокуратура

Водещи новини

Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили по-голяма трагедия
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След тежката катастрофа на "Челопешко шосе": Искат повдигнати пешеходни пътеки и повече контрол След тежката катастрофа на "Челопешко шосе": Искат повдигнати пешеходни пътеки и повече контрол
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
След катастрофата на "Челопешко шосе": Обвинение за умишлено причиняване на смърт След катастрофата на "Челопешко шосе": Обвинение за умишлено причиняване на смърт
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Аферата "Баба Алино": Краен срок за премахване на оградата на незаконния град Аферата "Баба Алино": Краен срок за премахване на оградата на незаконния град
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Иран изстреля ракети по американски бази
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Размяна на удари: Путин и Зеленски не се споразумяха за среща
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Екстрадицията на Стоян Мавродиев - България изпраща документите до...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ