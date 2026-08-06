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Последните слонове в зоопарк в Република Южна Африка са в центъра на съдебна битка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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последните слонове зоопарк република южна африка центъра съдебна битка
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Съдбата на Лами, Рамадиба и Мопане - последните три слона, които все още се намират в плен в зоопарк в Република Южна Африка, противопоставя защитниците на хуманното отношение към животните и онези, които настояват най-неравностойните групи от населението да имат достъп до тези животни, предаде АФП.

Съществуването на зоопарка в Йоханесбург, където се намират трите слона, може да изглежда парадоксално в страна, известна с множеството си природни резервати и национални паркове. В държава, белязана от крещящо неравенство обаче, мнозинството от населението не може да си позволи да ги посети, поради което дебатът по темата там придобива по-силно политическо измерение, отколкото другаде.

При вида на заграждението на трите животни група малки деца се втурва към площадката за наблюдение с викове "Слонове! Слонове!". За много посетители на зоопарка това е единствената възможност да видят с очите си най-голямото сухоземно животно на континента.

За защитниците на правата на животните обаче това е проява на жестокост, на която искат да сложат край, като настояват пред съда трите слона да бъдат пуснати на свобода в дивата природа.

Опирайки се на мнението на международни експерти, активистите казаха през месец май пред съда, че според наблюденията Лами, Рамадиба и Мопане - на 47, 28 и 26 години, са измъчени и депресирани, въпреки усилията на зоопарка.

"Тези слонове са изключително интелигентни, социално сложни и чувствителни същества, които живеят в условия, вредни за тяхното благосъстояние, и поради това страдат", посочиха трите организации, които са инициирали съдебното производство.

Според тях съдът трябва "да разреши незабавното им преместване в подходящ резерват, където животните ще могат да се възстановят.

Решението се очаква в следващите седмици, според Меган Кар от Фондация EMS, която участва в съдебното производство. Според нея тези три слона са единствените, които все още живеят в градски зоопарк на целия континент.

Същите активисти успяха да издействат освобождаването на 42-годишен слон от Националния зоопарк в Претория през 2024 г. след години на преговори с южноафриканското правителство. Животното беше прекарало 40 години в зоологическата градина, припомня АФП.

Лами е родена в зоопарка, докато Рамадиба и Мопане са закупени през 2019 г. Според Фондация EMS животните преди това те са били използвани за сафари. От зоопарка се грижат добре за трите слона и те току-що са получили сертификат за добро здраве, според говорителката на общинските паркове в Йоханесбург Джени Мудли.

Компанията, която управлява зоопарка, не желае трите слона да бъдат освободени, считайки, че те са свикнали с живота в плен, особено Лами, която никога не е живяла другаде.

Ако слоновете трябва да бъдат преместени, това ще сложи край на изследователските и образователните инициативи, които зоопаркът осъществява, посочва и генералният директор Тандуксоло Мендрю в документи, подадени в рамките на съдебното производство.

Присъствието на слоновете в зоопарка дава възможност на учениците, особено на социално слабите, да ги видят на живо, добави той.

Снимките са илюстративни

Трите слона прекарват нощите си в две оградени площи, всяка с площ от 160 квадратни метра, което според активистите е по-малко от площта на едно средно голям тенис игрище. През деня им е позволено да се движат свободно в по-голяма оградена площ. Лами и Мопане споделят едното ограждение, докато Рамадиба се отглежда в другото.

Южна Африка е дом на около 44 000 слона, като около 6000 от тях обитават земи, принадлежащи на частни лица или общности, посочи правителството през август миналата година.

#зоопарка в Йоханесбург #ЮЖНА АФРИКА #слонове #зоопарк

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