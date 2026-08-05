БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Епидемията от ебола в ДР Конго е „по-критична от всякога“, съобщиха от „Лекари без граници“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Запази
епидемията ебола конго bdquoпо критична всякогаldquo съобщи международната хуманитарна организация bdquoлекари без границиldquo
Снимка: БТА
Слушай новината

Епидемията от ебола в източната част на ДР Конго е „по-критична от всякога“, съобщи днес международната хуманитарна организация „Лекари без граници“. Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус е на посещение в региона, за да подкрепи засилването на мерките, целящи да се забави най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в света.

Близо два месеца и половина след началото на епидемията „Лекари без граници“ предупреждават, че вирусът се разпространява „с тревожна и безпрецедентна скорост, въпреки неспирните усилия на медицинските екипи на предна линия“. Броят на случаите на заразени с ебола достигна в понеделник 3874 души, включително 1751 смъртни случая, според най-новите данни, публикувани снощи от Министерството на здравеопазването на ДР Конго.

Голямо предизвикателство е, че здравните власти в ДР Конго все още не могат да идентифицират достатъчно хора, контактували със заразени, за да ги предпазят от инфекцията. Според „Лекари без граници“ около 90% от приетите в центъра за лечение в Буния не са били идентифицирани като хора, които са имали контакти със заразени преди. Експерти по обществено здравеопазване смятат проследяването на контактите като ключово важно за овладяването на епидемията. Ако повече от 90% от контактите могат да бъдат идентифицирани, изолирани и лекувани още при първите симптоми на заразата, епидемията може да бъде поставена под контрол, според здравни експерти.

„Има спешна нужда от по-голяма ангажираност на обществото. Успешни ответни мерки може да има само ако те са взети и ръководени от местни организации“, изтъкват от „Лекари без граници“.

Широко разпространеното недоверие към властите, заедно с продължаващите сражения в контролираните от бунтовниците райони значително подкопават тези усилия. Сегашната епидемия от ебола е най-голямата досега в ДР Конго. Очаква се започването на дъждовния сезон в страната да направи транспорта и хуманитарните операции още по-трудни.

#„Лекари без граници“ #ДР Конго #ебола #епидемия

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
3
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
4
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане за „задържане под стража“
5
Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане за...
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
6
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Здраве

Здравният министър: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент
Здравният министър: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент
Добрата новина: 1000 души повече са дарили кръв през първата половина на 2026 г. Добрата новина: 1000 души повече са дарили кръв през първата половина на 2026 г.
Чете се за: 04:07 мин.
В УМБАЛ Бургас спасиха пациент с тежка легионелна инфекция В УМБАЛ Бургас спасиха пациент с тежка легионелна инфекция
Чете се за: 03:12 мин.
Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака
Чете се за: 04:05 мин.
Три главни дирекции поемат дейностите на Регионалните здравни инспекции Три главни дирекции поемат дейностите на Регионалните здравни инспекции
Чете се за: 01:50 мин.
Четири месеца след тежка травма: 15-годишен борец вече ходи сам и се възстановява успешно Четири месеца след тежка травма: 15-годишен борец вече ходи сам и се възстановява успешно
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Фентаниловата афера: Агенти под прикритие стигнаха до лабораторията във „Факултета“ Фентаниловата афера: Агенти под прикритие стигнаха до лабораторията във „Факултета“
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Разследват побой и унижение над дете в Радомир Разследват побой и унижение над дете в Радомир
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ