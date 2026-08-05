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Климатично убежище и зона за отдих заработи в София

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Чете се за: 01:07 мин.
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Пространството на ул. "Веслец" е трансформирано с доброволен труд, помощ от общината и средства от ЕС

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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От Столичната община ще раздават вода от 13 часа пред Софийския университет, на метростанция "Сердика" и на пилоните на НДК. Ще работи и специално климатично убежище на улица "Веслец", където хората могат да се разхладят.

Всеки столичанин, който иска да се разхлади, може да дойде тук, на улица "Веслец" 55. Създадено е специално пространство, където домашните любимци също са добре дошли.

Създадена е специална система, която да разпръсква вода за охлаждане. Може да се чете книга, да се пие вода, а дори да се поиграят настолни игри.

Вратите са отворени всеки делничен ден от 9 до 17 часа.

Този двор е превърнат е било неприветливо пространство в кътче за отдих благодарение на доброволци и институции, а проектът е съфинансиран от Европейския съюз.

Идеята на Столичната община е такива места да станат все повече.

Вижте още в прякото включване на Християна Димитрова

#разпръскване на вода #против жеги #пространство #Веслец 55

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