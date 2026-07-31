МОСВ: Нивото на езерото Сребърна се поддържа независимо от критично ниските нива на р.Дунав

Нивото на езерото Сребърна в едноименния резерват се поддържа независимо от критично ниските нива на река Дунав. Това съобщават от Министерството на околната среда и овдите. Към момента вода постъпва от Западния канал във водно огледало „Драгановата локва”, а оттам - в централното.

Институциите, съвместно с местната власт, работят в пълен сихнрон, допълват от ведомството. С помощта на двата хидропомпени агрегата на Главна дирекция „Пожарна безопасност“ към момента в резервата са постъпили над 1 милион кубични метра вода.

Продължава спадът на нивото на водата в канала, който свързва остров Девня – част от резервата, и брега. Това затруднява дейността по прехвърляне на води в езерото, тъй като помпите засмукват пясък и се налага да спират работа периодично. Прокопават се с багер канали в пясъка, по които да достига вода към страничния ръкав. Двете линии от твърди полиетиленови тръби, изградени от ВиК - Русе миналата година, са удължени допълнително от служители на водоснабдителното дружество в Силистра, за да достигат по-близо до засмукващите глави на помпите, посочват от Екоминистерството.

Към момента във водните площи на езерото Сребърна и по брега на Дунав се наблюдават множество лебеди, гъски, чапли, рибарки, блестящи ибиси и къдроглави пеликани, за които е започнал скиталческият период.

Чрез акцията по препомпване за езерната екосистема се осигуряват жизнено важни свежи води от Дунав, но заедно с това постъпва и голямо количество новоизлюпен рибен материал, необходим за храна на водолюбивите птици. Работата на терен продължава.

