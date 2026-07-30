Учени от Русе ще изкопаят останките от мамут, открити при отдръпването на водите на Дунав

Учени от историческия музей в Русе трябва да изкопаят останките от мамут, които бяха открити след като нивото на водите на Дунав намаляха заради жегите.

Праисторическите останки бяха намерени край село Ряхово от мъж, който се е разхождал край реката.

След първоначалния оглед бяха открити останки от бедрена кост, долна челюст, бивни и десетки разпръснати фрагменти. Очаква се учените да открият още части от скелета на древното животно, обитавало земите ни преди хиляди години. След изследване и почистване, останките ще бъдат изложени в музея.