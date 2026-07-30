Слънчево и горещо време в четвъртък

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони – умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30° и 36°, за София – около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е от 23° - 24° по северното крайбрежие до 25° - 26° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

До края на тази и в началото на следващата седмица времето ще бъде слънчево, в отделни дни следобед над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони със слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температурите ще се повишават бавно и в неделя и понеделник ще бъдат между 33° и 38°. По-прохладно ще остава по Черноморието – до края на седмицата с дневни температури до 30°, през следващите дни – до 32 - 33°.