Силен вятър и валежи във вторник, слънчево и горещо от сряда

Днес ще бъде доста ветровито, особено в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина, където северозападният вятър ще достига близо 80 км/ч.

От запад на изток ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и в Централна България за кратко ще превали и ще прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, в София – около 29°.

Над Черноморието валежи не се очакват, макар че след обяд все пак ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще са от 28° до 30°. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

За кратко ще превали и ще прегърми в планините, по-интензивно в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен северозападен вятър, по най-високите и открити части – силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

Още до края на деня в сряда вятърът ще стихне. Вероятност за валежи има тогава в източните и в планинските райони, но само на отделни места там. През следващите дни ще е слънчево. Бързо ще се затопли с температури през уикенда от 34° до 39°.