БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Силен вятър и валежи във вторник, слънчево и горещо от сряда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
лято
Слушай новината

Днес ще бъде доста ветровито, особено в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина, където северозападният вятър ще достига близо 80 км/ч.

От запад на изток ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и в Централна България за кратко ще превали и ще прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, в София – около 29°.

Над Черноморието валежи не се очакват, макар че след обяд все пак ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще са от 28° до 30°. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

За кратко ще превали и ще прегърми в планините, по-интензивно в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен северозападен вятър, по най-високите и открити части – силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

Още до края на деня в сряда вятърът ще стихне. Вероятност за валежи има тогава в източните и в планинските райони, но само на отделни места там. През следващите дни ще е слънчево. Бързо ще се затопли с температури през уикенда от 34° до 39°.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#времето днес #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
2
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
3
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата
4
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на...
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
5
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
6
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Времето

За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
Слънчево и горещо: Температурите достигат 38° до края на седмицата Слънчево и горещо: Температурите достигат 38° до края на седмицата
Чете се за: 01:32 мин.
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата
5120
Чете се за: 02:15 мин.
Валежи и гръмотевици на отделни места през следващото денонощие Валежи и гръмотевици на отделни места през следващото денонощие
Чете се за: 02:35 мин.
Слънчево на места с валежи, гръмотевици и градушки Слънчево на места с валежи, гръмотевици и градушки
Чете се за: 02:07 мин.
Слънчево днес, с валежи утре Слънчево днес, с валежи утре
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Изборът на български европрокурор: Правителството стартира нова процедура Изборът на български европрокурор: Правителството стартира нова процедура
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Нападението над непалци в Пловдив: Прокуратурата иска арест за 18-годишния Теодор Нападението над непалци в Пловдив: Прокуратурата иска арест за 18-годишния Теодор
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отровени птици: Загинали са 8 лешояда и 1 гарван в парк...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ