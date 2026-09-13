Интензивни валежи и гръмотевици на места в Централна и Източна България днес

Предупреждение за интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от наводнения е обявено днес в Централна и Източна България. В останалите райони ще бъде предимно слънчево. С умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух и максималните температури ще се понижат. Ще бъдат от 18°-19° в Североизточна България до 27° в Югозападна, в София около 22°, а на морския бряг – от 21° до 23°. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно. На места над Североизточна, Централна и Северна България ще превали.

Утре ще преобладава слънчево време, с максимални температури между 22° и 27°, в София около 23°. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. На морския бряг ще има временни увеличения на облачността, но и там ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 23° до 25°. Температурата на водата е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. И в планините ще е слънчево, с умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 11° на Алеко до 15° на Боровец.

Във вторник облачността ще е променлива и на места ще има слаби валежи. Ще остане сравнително хладно, с минимални температури между 10° и 15° и максимални между 22° и 27°.

В средата на седмицата ще е слънчево, със слаби валежи на отделни места, в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла.

Ще духа слаб вятър от изток, а в четвъртък и петък – в повечето райони от югоизток. Дневните температури бавно ще се повишават.