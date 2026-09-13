С помощта на дарители: Облагородяват Еврейския гробищен парк в Пловдив

Откриха новоизградена алея и облагородиха част от Еврейския гробищен парк в град Пловдив.

Ремонтът е направен благодарение на пловдивските лекари, семейство Ходжеви. За еврейската общност това е повод да се почетат не само благородният жест, но и паметта, традициите и взаимното уважение.