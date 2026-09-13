С помощта на дарители: Облагородяват Еврейския гробищен парк в Пловдив

Откриха новоизградена алея и облагородиха част от Еврейския гробищен парк в град Пловдив.
Ремонтът е направен благодарение на пловдивските лекари, семейство Ходжеви. За еврейската общност това е повод да се почетат не само благородният жест, но и паметта, традициите и взаимното уважение.
доц. Нарцис Калева-Ходжева: „Това е връщане към миналото, благодарност към нашите създатели. Уважението към нашите предци е всъщност голямата еврейска традиция – да помним откъде сме дошли. Тук има много хора и от град Пловдив. Това е начин да покажем, че и градът Пловдив не е забравил нашите деди. Защото евреите са част от града, който е известен със своята мултинационалност.“