Надежда Йорданова за случая с „петричкия Ескобар“: Преценката дали да бъде помилвано лицето е изцяло на президента

Като опит да се отмести фокусът на вниманието. Така бившият правосъден министър и настоящ депутат от „Демократична България“ Надежда Йорданова определи публикации в няколко медии във връзка с комисията, оценила здравословното състояние на наркодилъра, помилван от президента Илияна Йотова. В тях се споменава, че въпросната комисия е определена със заповед на министъра на правосъдието, каквато е била Йорданова по това време.

Надежда Йорданова, народен представител: „Действително, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража съществува комисия. Тя е постоянно действаща и оценява здравословното състояние на лишените от свобода. Тя се назначава не за конкретен случай, а за всички случаи, и действа постоянно. И процедурата е такава: тъй като тя е към ГД „Изпълнение на наказанията“, се създава със заповед на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването. Експертизата, заключенията на тази медицинска комисия, защото то е в случаите, когато се прекъсва изпълнението на наказанието, когато се променя мярката за неотклонение и т.н., нямат автоматично действие. Те само казват болно ли е лицето или не е болно. Оттам нататък преценката дали да бъде помилвано лицето е изцяло и само на президента.“