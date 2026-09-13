Швеция избира нов парламент: Ще има ли крайнодесни министри в правителството?

Шведите избират нов парламент Оспорвани избори и възможен възход на крайната десница Вотът се очертава оспорван, тъй като проучванията на общественото мнение дават малка преднина на лявата опозиция пред управляващия десен блок на премиера Улф Кристершон. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайнодясната партия „Шведски демократи“. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас на изборите за 349-местния еднокамарен парламент в Стокхолм, който ще излъчи следващия министър-председател на страната.

Оспорвани избори в Швеция и своеобразен референдум за това дали крайнодесните „Шведски демократи“ ще влязат в правителството. Според жителите на етнически многообразен квартал на Стокхолм това би променило много неща.

Айша Хасан Абди, медицинска сестра от сомалийски произход: „Твърдят, че сме свободна страна, но в същото време се намесват в културата и избора на другите хора“.

Лидерът на „Шведските демократи“ – националистът Джими Окесон, избра да гласува ден по-рано в предградието Ринкеби. То стана сцена на безредици през 2013 г., които предизвикаха обществен дебат за безработицата при младежите и притока на имигранти.

Кахин Ахмед, социолог от Сомалия: „Те се провалиха по отношение на пазара на труда, интеграцията, образованието и здравеопазването и вместо да се фокусират върху тези проблеми, нападат имигрантите.“

Социолозите дават на крайната десница около 20 процента от гласовете. От 2022 г. тя подкрепя правителството на Улф Кристершон в парламента, но сега условието ѝ за сформирането на стабилен кабинет е да получи министерски постове.

Много шведи обаче изпитват безпокойство по отношение на крайната десница.

Сред неизвестните е дали разпокъсаната лявоцентристка опозиция ще успее да се възползва от тези настроения. Първата жена премиер в историята на Швеция Магдалена Андершон е фаворит в допитванията да стане отново министър-председател, макар че крехката преднина, която левият блок имаше през лятото, вече се е стопила.



