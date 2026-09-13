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Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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И лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повдигна въпроса за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност заради серията от взривове в „ЕМКО“. Той коментира и скандала около помилването на Огнян Атанасов, по-известен като „петричкия Ескобар“, като заяви, че се знае за случая отдавна.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Когато Дани Митов като министър арестуваха въпросното лице, тогава всички казахме, че е помилван, защо не беше скандал? Тогава Йотова и Радев им бяха приятели и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в Еврозоната и Шенген. Не знам какво ще направи Йотова, това си е нейна работа. Но знам, че когато ние арестувахме въпросното лице, всички останали мълчаха.“

#петричкия Ескобар #Илияна Йотова #ГЕРБ

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