Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна

И лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повдигна въпроса за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност заради серията от взривове в „ЕМКО“. Той коментира и скандала около помилването на Огнян Атанасов, по-известен като „петричкия Ескобар“, като заяви, че се знае за случая отдавна.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Когато Дани Митов като министър арестуваха въпросното лице, тогава всички казахме, че е помилван, защо не беше скандал? Тогава Йотова и Радев им бяха приятели и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в Еврозоната и Шенген. Не знам какво ще направи Йотова, това си е нейна работа. Но знам, че когато ние арестувахме въпросното лице, всички останали мълчаха.“