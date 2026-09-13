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Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент

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За да е успешно правителството на Радев, то има нужда от коректив, заяви председателят на ДСБ

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Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент, заяви председател на "Демократи за силна България" Радан Кънев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Радан Кънев, ДСБ: "За първи път от повече от 20 години има кандидат, който нашите избиратели поискаха и до голяма степен убедиха да се кандидатира, и ни го наложиха. Този шаблон отдолу нагоре много рядко се случва. Този път се случи. По време на мандата си като служебен премиер Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния президент – модерния демократичен президент, в голяма степен контрапункт на създаващото се еднолично управление по модела на Радев."

За подкрепата към Андрей Гюров от страна на демократичната общност председателят на ДСБ заяви:

Радан Кънев, ДСБ: "Много сериозна, много автентична подкрепа от центъра до десницата, хора, които са обединени от една много категорична проевропейска позиция, които дълбоко вярват в конституционната демокрация. Това е общество, което има баланс на властите, има разделение на властите, в което властта уважава опозицията, опозицията критикува властта и така я слага в рамки – не ѝ дава да се самозабрави. По този начин обществото се движи напред. И в рамките на конституционната демокрация то умее да гради консенсус."

За кандидатурата на Илияна Йотова за президент Кънев коментира:

Радан Кънев, ДСБ: "За да е успешно правителството на Радев, то има нужда от коректив. Ние сега го виждаме без коректив. Ние говорим за Илияна Йотова като потенциален бъдещ президент. Аз не знам дали ще бъде – тя е президент днес. Тя не е хипотеза, тя не е възможност, тя е действащият президент на България. Ситуацията, в която Радев е премиер с голямо парламентарно мнозинство, а Йотова е президент, е днешната реалност. Президентът по някакъв начин не е коректив. Нямаме коректив на властта. Тази суперконцентрация на власт в ръцете на Радев парадоксално разделя обществото. Едно толкова силно управление може да си позволи да работи за консенсус – както направи Костов."

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#Илияна Йотова #Андрей Гюров #ДСБ #Радан Кънев

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