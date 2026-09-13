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След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 02:22 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Потушен е пожарът в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива.

Тежка нощ беше за екипите на пожарната, тъй като през цялото време продължи борбата с потушаването на пожара, който се възпламени вследствие на отломки и се разпространи към борова гора в близост до складовата база на „ЕМКО“. Тази сутрин обаче огънят е напълно потушен. Постепенно се нормализира и ситуацията в населените места около мястото. В 9 часа тази сутрин разследващите влязоха на мястото на взривения склад, за да направят първи оглед. Заедно с тях са служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, както и технически експерти. Пътят, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата.

Кристина Сидорова, областен управител на Габрово: „Пожарът е овладян, няма разгорен огън, потушен е пожарът. Разследващите органи влизат на територията на складовете на завод „ЕМКО“, за да направят първите огледи. Очакваме днес разследващите органи, като влязат, като огледат, да преценят дали има боеприпаси, които не са взривени, и да дадат сигнал, за да може да се обяви такова частично бедствено положение и да може да бъде прочистен районът. Към момента обаче, от информация от директора на завода, няма нужда от такова прочистване. Нека самият район на завод „ЕМКО“ да бъде избягван от хората, все пак само преди два дни там имаше взрив.“

Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за повишение или отклонения от нормите.

#областен управител на Габрово #ЕМКО #пожар

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