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Слънчево и горещо: Температурите достигат 38° до края на седмицата

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Слънчево и горещо ще бъде времето днес и през следващите дни. Температурите в страната ще се повишат, като следобедните стойности ще достигат 33°-38°. По Черноморието ще бъде по-прохладно – между 26° и 30°.

През нощта ще бъде ясно, а в по-голямата част от страната – почти тихо. В крайните източни райони утре сутринта временно ще има намалена видимост.

През деня ще бъде слънчево. Следобед ще се развие незначителна купеста облачност, главно в Родопите. Вятърът ще е слаб, а в източните райони – умерен от югоизток.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Сутринта видимостта временно ще бъде намалена. Температурите ще са между 26° и 30°, а морската вода е 24°-25°. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с незначителна купеста облачност в Родопите. Ще духа умерен югоизточен вятър, а по най-високите и открити части – северозападен.

До края на седмицата времето ще остане слънчево и горещо. В отделни райони са възможни временни увеличения на облачността, но краткотрайни валежи се очакват само на изолирани места. Температурите най-често ще бъдат между 33° и 38°, а в петък се очаква да достигнат 39°.

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