Пламен Абровски: Осигуряват се 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд "Земеделие"

Осигуряват се 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд "Земеделие". Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите му с решението на Министерския съвет ще се даде възможност България да нотифицира държавната помощ, с която земеделските ни производители ще бъдат подпомогнати, като се осигури разликата в увеличените цени на газьола и на торовете, в сравнение с миналата година.

Близо 50 хиляди земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят конкурентоспособността си, посочи още министър Абровски.

С осигуряването на половин милион евро в резултат на днешно решение на Министерския съвет, до края на годината Българската агенция за безопасност на храните ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира, че българското розово масло е истинско, съобщи още Пламен Абровски. По думите му предстои и изменение в Закона за маслодайната роза, което ще позволи на страната ни да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко розово масло.

Средствата ще бъдат осигурени по бюджета на Българската агенция за безопасност на храните. България е известна не само с виното си, но и с розовото си масло, което е уникално в световен мащаб, каза още той. Досега страната ни не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло и поради тази причина се е създавала възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български, допълни Абровски.