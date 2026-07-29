Отпускат 265 милиона евро за обновяване на градския транспорт в София

Кабинетът обяви план за спасяване на над 3 млрд. евро европейски средства по Оперативна програма "Развитие на регионите" и Фонда за справедлив преход.

До 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за подвижния състав на градския транспорт в София и за удължаването на метрото. Ще бъдат закупени нови електробуси, тролейбуси и трамваи заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който посети едно от депата в София.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Днес Министерският съвет прие изключително важно и чакано решение – Планът за действие за спасяване на парите по оперативна програма "Развитие на регионите" от Фонда за справедлив преход. За мен е чест и удоволствие, че осигуряваме по този начин средства за 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Това са важни инвестиции, защото някои от трамваите са за добро или лошо са по-стари от нас. Ние сме ходили на училище с тях преди 20, преди 30 години. Имат нужда от обновление, така че да са достъпни за хората."

Виктор Чаушев, заместник-кмет по направление​​​​​​​ "Транспорт и градска мобилност": "Ще създадем нови връзки на обслужване за кварталите на София, по-специално за "Надежда", "Орландовци", "Враждебна". Също така по ринга, по "Тодор Каблешков" и "Филип Кутев", "Г.М. Димитров".

Борис Бонев, "Спаси София": "Всъщност това, което имаме като уверение от фирмите, които са спечелили търговете за доставката на електробусите и на тролейбусите, е, че до април месец догодина 50 електробуса, колкото е и цялата стойност на поръчката, и поне 20 от тролейбусите ще бъдат доставени в София и ще могат да влязат в експлоатация."

снимки: БТА