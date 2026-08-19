Две деца са в болница след сблъсък между автомобил и тротинетка в Разград

Две деца, возещи се на тротинетка, са били блъснати от автомобил в Разград. Инцидентът е станал около 13:20 ч. на едно от натоварените кръстовища в града.

Според първоначалната информация електрическото превозно средство се движело по ул. "Дунав", а в обратната посока водачката на автомобила извършвала завой по бул. "Васил Левски". Последвал сблъсък, след който се наложило 17-годишното момче, управляващо тротинетката, и возещото се с него дете да бъдат откарани в МБАЛ-Разград.

Състоянието им се изяснява, а на мястото на инцидента се извършва оглед, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.